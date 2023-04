PS5 SSD im Angebot: Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher 45% günstiger bei Amazon sichern

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt mit der Crucial P5 Plus NVMe SSD 2 TB Speicher für die PS5 günstig sichern.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit SSDs und Festplatten von Crucial. Darunter findet sich auch die sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Crucial P5 Plus, die ihr in der Version mit 2 TB Speicher schon für 149,99€ bekommen könnt. Das bedeutet einen Rabatt von 45 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 270,99€. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Hier findet ihr ihn:

Alternativ gibt es die Crucial P5 Plus mit 2 TB übrigens auch bei Alternate im Angebot. Mit 149,90€ ist sie hier theoretisch sogar minimal günstiger, es kommen jedoch noch hohe Versandkosten von 6,99€ dazu. Ansonsten gibt es laut Vergleichsplattformen aktuell keinen Händler, der mit dem Preis von Amazon mithalten kann.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus für die PS5?

Die Crucial P5 Plus ist schnell genug für die PS5 und hat auch den richtigen Formfaktor.

Schnell und passend: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe SSD mit dem Formfaktor M.2 2280, weshalb sie problemlos in die PlayStation 5 passt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 6.600 MB/s ist sie auch schnell genug für die Konsole, die mindestens 5.500 MB/s benötigt. Auf dem Papier ist die Crucial P5 Plus zwar etwas langsamer als beispielsweise die beliebte Samsung 980 Pro, die auf maximal 7.000 MB/s kommt und bei Amazon gerade mit 2 TB für 157,99€ im Angebot ist. In der Praxis ist dieser Unterschied aber kaum spürbar.

Kein Heatsink: Die angebotene Version der Crucial P5 Plus verfügt allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert die SSD zwar auch so in der PS5. Wenn ihr aber ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und zu damit verbundenen Performance-Problemen kommt, könnt ihr euch separat einen Kühlkörper dazukaufen. Heatsinks gibt es zu Preisen von rund 5 bis 25€, wobei ihr aber darauf achten müsst, dass das gewählte Modell nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Heatsinks:

