PS5 SSD mit 2 TB: Crucial P5 Plus heute günstig wie nie bei MediaMarkt sichern

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete SSD Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher günstig wie nie bekommen. Ihr zahlt nur noch 179€ (UVP: 419,99€). So günstig gab es die SSD laut Vergleichsplattformen noch nie. Die Crucial P5 Plus ist damit auch deutlich günstiger als die beliebten PS5-SSDs Samsung 980 Pro und WD Black SN850, die es in der 2-TB-Version nach Angaben von Idealo derzeit nirgendwo für weniger als 224€ gibt. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist Teil des MediaMarkt Adventskalenders und dürfte deshalb nur heute gültig sein, es endet laut Shopseite pünktlich um Mitternacht. Der Versand ist bei beiden Händlern kostenlos.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus PS5-SSD?

Geschwindigkeit: Die Crucial P5 Plus ist eine NVMe-SSD mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 6.600 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für die PS5, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s benötigt. Zwar ist die Crucial P5 Plus ein bisschen langsamer als die Samsung 980 Pro oder die WD Black SN850, die maximal 7.000 MB/s bieten. In der Praxis fällt dieser Unterschied aber kaum auf. Die Schreibgeschwindigkeit der P5 Plus ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens ebenfalls recht hoch, das ist für den Einsatz in der PlayStation 5 aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: Die Crucial P5 Plus verfügt in der angebotenen Version allerdings über keinen Heatsink. Sie funktioniert zwar auch so in der PS5. Wenn ihr jedoch ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und in Folge davon zu Abstürzen kommt, solltet ihr selbst einen Kühlkörper dazukaufen und anbringen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der gewählte Heatsink nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

