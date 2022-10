PS5-SSD im Angebot: Samsung 980 Pro jetzt mit DualSense günstig bei Otto holen

Bei Otto bekommt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Samsung 980 Pro im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller im Angebot. Wählt ihr die Version mit 1 TB und Heatsink, zahlt ihr nur noch 169,99€. Bei der 2-TB-Variante sind es 249,99€, hier ist allerdings kein Heatsink dabei:

Einzeln liegt der Preis der Samsung 980 Pro bei Otto derzeit bei 139,99€ für 1 TB und Heatsink und bei 264,99€ für 2 TB ohne Heatsink. Der Sony DualSense Controller kostet in der günstigsten, weißen Version 67,99€. Ihr bekommt also in beiden Fällen einen ordentlichen Bundle-Rabatt. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr die Samsung 980 Pro und den DualSense Controller zusammen jedenfalls nirgendwo sonst so günstig bekommen.

Wie gut ist die Samsung 980 Pro für PS5 geeignet?

Schnell: Die Samsung 980 Pro NVMe SSD hat nicht nur den richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen, sondern ist mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s auch schnell genug. Die PlayStation 5 erfordert laut Sony eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.100 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für den Einsatz in Sonys Konsole allerdings weniger wichtig.

Heatsink: Das Bundle mit der 1-TB-Version der Samsung 980 Pro verfügt über einen passenden Heatsink, sodass die SSD sofort in die Konsole eingebaut werden kann. Beim Bundle mit der 2-TB-Version fehlt der Heatsink jedoch. Um das Risiko von Überhitzung und Spielabstürzen zu vermeiden, ist es deshalb ratsam, einen Kühlkörper dazuzukaufen und selbst anzubringen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass der gewählte Kühlkörper nicht zu groß ist für die PS5. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PlayStation 5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

