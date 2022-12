PS5-SSD im Angebot: Die schnelle WD Black SN850X gibt’s jetzt günstig mit Heatsink

Bei Cyperport könnt ihr gerade die erst vor ein paar Monaten erschienene und sehr gut für PS5-geeignete NVMe-SSD WD Black SN850X mit 1 TB Speicher im Bundle mit dem Kühler bequiet! MC1 günstig bekommen, und zwar für 109,90€ (UVP: 169,89€). Das ist ein wirklich guter Preis für das Bundle, laut Vergleichsplattformen kommt ihr derzeit jedenfalls nirgendwo sonst so günstig weg. Hier geht’s zum Angebot:

Der Deal ist Teil des aktuellen Gaming-Sales bei Cyberport, der noch bis zum 8. Januar läuft. Wir würden uns allerdings nicht darauf verlassen, dass er bis zum Ende verfügbar bleibt, zumal er nicht von Anfang an dabei war, sondern spontan nachträglich hinzugefügt wurde und natürlich auch ebenso spontan wieder verschwinden kann. Alternativ bekommt ihr die WD Black SN850X übrigens gerade ohne Kühlkörper für 109€ bei MediaMarkt und Saturn im Angebot. Wir würden aber zum Kauf eines Heatsinks raten.

Was taugt die WD Black SN850X für die PS5?

Geschwindigkeit: Die WD Black SN850X ist eine neue und leicht verbesserte Version der sehr beliebten WD Black SN850. Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7300 MB/s und ist somit sehr gut für die PlayStation 5 geeignet, die eine NVMe-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5500 MB/s benötigt. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6300 MB/s ebenfalls sehr hoch, das ist für den Einsatz in der PS5 aber weniger wichtig.

Kühlung: Der bequiet! MC1 passt problemlos in die PS5, was längst nicht auf alle Heatsinks für NVMe-SSDs zutrifft. Schon die Pro-Version des MC1 ist beispielsweise zu dick. Diese benötigt ihr aber ohnehin nicht, denn der normale MC1 ist vollkommen ausreichend, um die SSD vor Überhitzung zu schützen. Theoretisch würde sie sogar ganz ohne Kühlkörper in der PS5 funktionieren, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zu Abstürzen kommt.

Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, worauf man beim Kauf einer SSD für die PS5 zu achten hat, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

