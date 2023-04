PS5-SSD zum Bestpreis: Samsung 980 Pro mit 2 TB & Heatsink jetzt günstig wie nie kaufen

Die Samsung 980 Pro mit 2 TB und Heatsink gibt es gerade günstig wie nie zuvor.

Die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Samsung 980 Pro könnt ihr jetzt bei Coolblue im Angebot bekommen. Für die Version mit 2 TB Speicher und Heatsink bezahlt ihr nur noch sehr günstige 159€ (UVP: 229,99€). Der Versand ist kostenlos. Coolblue macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Ihr solltet deshalb besser schnell sein.

Laut Vergleichsplattformen gab es die SSD überhaupt noch nie so günstig wie aktuell bei Coolblue. Bei Amazon und MediaMarkt beispielsweise ist das Modell zwar ebenfalls gerade reduziert, dort kostet es aber trotzdem noch 174,99€. Falls ihr auf den Heatsink verzichten könnte, könnt ihr euch bei Coolblue übrigens auch die Samsung 980 Pro ohne Kühlkörper günstig schnappen. Für 2 TB zahlt ihr in diesem Fall nur 144€:

Was taugt die Samsung 980 Pro SSD für die PS5?

Die Samsung 980 Pro ist gerade für die PlayStation 5 sehr gut geeignet, sorgt aber natürlich auch im PC für kurze Ladezeiten.

Noch kürzere Ladezeiten: Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe SSD mit dem Formfaktor M.2 2280, wodurch sie problemlos in die PlayStation 5 passt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie auch schnell genug für Sonys Konsole, die mindestens 5.500 MB/s benötigt. In Tests waren die Ladezeiten mit der Samsung 980 Pro sogar oft noch ein bisschen kürzer als mit der Original-SSD der PS5. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens auch recht hoch, das ist für den Einsatz in der PS5 aber weniger wichtig.

Mit oder ohne Heatsink? Wenn ihr die Samsung 980 Pro in der PS5 verwenden wollt, würden wir euch zur Verwendung eines Heatsinks raten. Zwar funktioniert sie in der Konsole prinzipiell auch so, aber durch den Kühlkörper könnt ihr sichergehen, dass es nicht zur Überhitzung und zu damit verbundenen Performance-Problemen kommt. Wollt ihr die NVMe SSD hingegen in einen Desktop-PC einbauen, dürftet ihr in der Regel auch gut ohne einen Heatsink auskommen.

