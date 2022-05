Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete SSD WD Black SN850 im Angebot bekommen. Es handelt sich dabei um die Variante mit PS5-kompatiblem Kühlkörper, die ihr direkt in die Konsole einbauen könnt, ohne selbst einen Heatsink anbringen zu müssen. Für die Version mit 1 TB Speicher bezahlt ihr nur noch 139 Euro. Laut der Vergleichsplattform Idealo war dieses Modell noch nie zuvor so günstig zu bekommen. Der Deal soll noch bis zum 31. Mai laufen, der Versand ist kostenlos.

Wie gut ist die WD Black SN850?

Schneller als die interne PS5-SSD

Die WD Black SN850 ist eine NVMe-SSD mit Formfaktor M.2, die nicht nur problemlos in die PS5 passt, sondern mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s auch schnell genug ist für Sonys Konsole. Für den Einsatz in der PS5 sollte eine SSD über eine Geschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s verfügen. In unserem GamePro-Test schnitt die WD Black SN850 sogar etwas besser ab als die von Sony in der PS5 verbaute SSD:

Mit der WD Black SN850 erweitert ihr also nicht nur den Speicher eurer PS5, ihr macht die Ladezeiten sogar noch ein kleines bisschen kürzer. Noch deutlich größer ist der Unterschied bei der Schreibgeschwindigkeit, hier ist die WD Black SN850 um ein Vielfaches schneller als die interne PS5-SSD. Für die Performance von Spielen ist das allerdings nicht wichtig. Es wird aber beispielsweise dann relevant, wenn ihr Spiel von einer SSD auf die andere verschiebt.

Wie wichtig ist der Kühlkörper?

Theoretisch könnt ihr in die PS5 auch eine SSD ohne Kühlkörper einbauen, dann kann es aber gerade bei längeren Sessions zur Überhitzung und zu Spielabstürzen kommen. Wir würden euch daher auf jeden Fall die Verwendung eines Heatsinks empfehlen.

Es muss aber nicht unbedingt der Heatsink sein, der bei der von MediaMarkt angebotenen Version mitgeliefert wird. Ihr könnt euch auch die WD Black SN850 ohne Heatsink kaufen (bei Amazon bekommt ihr sie gerade für 129,90 Euro) und dann selbst einen Kühlkörper anbringen. Dann müsst ihr allerdings darauf achten, dass dieser auch in die PS5 passt.

In unserer Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet:

