Tech-Pro bastelt PS5 Portable aus der Konsolen-Hardware und es ist richtig abgefahren

Sony macht seit einer kleinen Ewigkeit keine richtigen Handhelds mehr. Die PlayStation Portal zählen wir absichtlich nicht dazu, weil wir damit nur streamen können und immer noch die PS5-Hardware zusätzlich benötigt wird. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, die Power der PS5 und all ihre Komponenten in eine tragbarere Version der Konsole zu packen – allerdings nur, wenn ihr euch ähnlich gut mit der Technik dahinter auskennt, wie es beim YouTuber DIY Perks der Fall ist.

PS5-Tablet? Ja, das geht: Bastler zeigt, wie aus einer PS5-Konsole der beinahe perfekte Handheld wird

Worum geht's? Im Grunde genommen um die Frage, ob sich die PS5 zu einem Tablet umbauen lässt. Die Antwort darauf lautet: Ja, aber es ist kompliziert. Und zwar so richtig kompliziert. Das hält den YouTube-Kanal DIY Perks aber natürlich nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Ganz im Gegenteil, das Ganze wird hier offensichtlich eher als Herausforderung verstanden.

Der Prozess ist richtig wild: Weil die PS5 natürlich viel größer als ein Tablet ist, muss die Hardware irgendwie so verpackt werden, dass sie trotzdem in den viel kleineren Formfaktor passt. Dazu nimmt sich der YouTuber direkt als erstes den Heatsink zur Brust und ersetzt ihn.

Weil der dann aber mit einem Kupfer-Block und Heatpipes mit dem Prozessor verbunden werden muss, wird mal eben noch ein Nickel-Überzug für den Block erstellt – was für uns als Laien verdächtig nahe an Alchemie herankommt, wenn wir uns das so ansehen.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

Insgesamt hat es wohl Wochen gedauert, aber am Schluss ist tatsächlich ein PS5-Tablet herausgekommen, das funktioniert. Wir können auf dem ziemlich großen OLED-Bildschirm mit einem DualSense-Controller sämtliche PS5-Titel spielen. Außerdem soll das Teil auch noch überraschend leise funktionieren, was sämtliche Erwartungen übertrifft.

Es gibt aber trotzdem Haken: Erstens ist so ein Prozess natürlich nicht einfach für Normalsterbliche zu bewältigen. Aufgrund des immensen Aufwandes wird wohl auch kaum ein PS5-Tablet in absehbarer Zeit auf den Markt kommen. Als Machbarkeitsstudie fasziniert das Projekt aber selbstverständlich trotzdem.

Zweitens haben wir es hier mit dem wohl gigantischsten und dicksten Tablet zu tun, das uns je untergekommen ist. So richtig Handheld ist das PS5-Ding auf jeden Fall nicht und wir müssen auch immer noch einen Controller mit einpacken. Das heißt, dass es sich auch dabei eher um ein Gadget für zuhause als für Reisen oder ähnliches handelt.

Wie gefällt euch das PS5-Tablet? Würdet ihr so ein Ding mit euch herumschleppen, oder wäre es euch zu groß?