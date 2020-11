PS5-Trick lässt euch Videos gucken, während ihr gleichzeitig spielt

Eigentlich gibt es bei der PS5 keine Funktion, die dezidiert darauf ausgelegt ist, den Bildschirm aufzuteilen, um gleichzeitig Online-Videos zu schauen und PS5-Spiele zu spielen. Aber ein Trick lässt euch das trotzdem bewerkstelligen: Ihr müsst euch einfach nur selbst einen Link schicken (oder schicken lassen) und könnt darüber auf das Video kommen, das ihr dann problemlos am Rand abspielen könnt. Hier seht ihr nochmal im Detail, wie das geht.

PS5: So könnt ihr YouTube-Videos beim Zocken gucken

Erstaunlicherweise wollen viele Menschen beim Videospiele spielen nebenher auch noch Serien, Streams, Filme oder andere Videos schauen. Wie genau sie das machen, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Wie auch immer: Es gibt jede Menge Setups mit zwei Bildschirmen oder ähnlichem und Bild-in-Bild-Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die PS5 bietet so eine Funktion aber eigentlich nicht von Haus aus an. Der interne Browser lässt sich auch nur über Umwege erreichen und ist dann so gut wie nutzlos, weil ihr darin nur über Links navigieren könnt:

Ohne Second Screen: Auf Reddit und Co kursiert nun aber ein Trick, der es euch verhältnismäßig einfach ermöglicht, YouTube-Videos oder ähnliches auf der PS5 zu spielen, während ihr zockt. Und zwar auf demselben Bildschirm, ohne Smartphone, Laptop oder einen zweiten Monitor.

So sollte es klappen: Ihr benötigt entweder einen zweiten PlayStation-Account oder eine Person, die euch Links schicken kann. Wenn ihr euch ein zweites Konto in der App macht, müsst ihr euch in diesem Acc auch auf der PlayStation einmal anmelden, um Nachrichten schicken zu können. Dann müsst ihr euch den Link zum Video, das ihr schauen wollt, selbst schicken (also eurem richtigen Account, den ihr zum Spielen nutzt).

Anschließend öffnet ihr die Nachricht auf eurer PS5 und wählt darin den Link aus. Der sollte euch zum gewünschten Video führen. Jetzt müsst ihr auf dem Controller den Optionen-Knopf drücken und dann zu "seitlich anpinnen" navigieren. Daraufhin könnt ihr euch für eine Seite entscheiden und mit X die Auswahl bestätigen. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Wenn ihr wieder zum Video wechseln wollt, müsst ihr zweimal kurz hintereinander den PlayStation-Knopf auf eurem DualSense-Controller drücken.

Hat es bei euch geklappt? Schaut ihr überhaupt Videos, während ihr Spiele spielt, oder konzentriert ihr euch lieber nur auf ein bewegtes Bild?