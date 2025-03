Neues PS5-Update 11.0 erschienen und lässt euch ausgerechnet mehr Emojis benutzen - das steckt alles im Update drin

Für die PS5 gibt es ein neues Update.

Für die PlayStation 5 ist mal wieder ein neues Update erschienen. Das trägt mit der Versionsnummer 25.02-11.00.00 sogar eine runde Nummer, fällt dafür aber gar nicht so groß aus. Hier erfahrt ihr, was im Update tatsächlich drin steckt.

Wie groß ist das Update 25.02-11.00.00 für die PS5? 1,347 GB

Wer einen Beta-Zugang bei der PS5 hat, dem dürfte das neue Update ziemlich bekannt vorkommen. Die offiziellen Patchnotes sind nämlich nahezu identisch zu denen, die bereits vor ein paar Wochen für die Einladung zum nächsten Beta-Test rumgingen.

Im neuen Patch, der jetzt für alle erschienen ist, stecken vor allem kosmetische Anpassungen. So könnt ihr jetzt neue Emojis beim Schreiben verwenden. Für alle Eltern gibt es aber auch interessante Anpassungen an der Kindersicherung.

Hier sind die offiziellen Patchnotes von der PlayStation-Seite:

Wir haben die Anzeige von Details zu Aktivitäten vereinfacht. Die Aktivitätsdetails werden nun vollständig auf Karten angezeigt. Potenzielle Spoiler werden weiterhin ausgeblendet.

Unicode 16.0 Emojis werden jetzt unterstützt. Du kannst sie in deinen Nachrichten verwenden.

Wenn du die Einschränkungsstufe der Kindersicherung auf Ab spätem Teenageralter setzt, wird Kommunikation und benutzerseitig generierte Inhalte ab jetzt standardmäßig auf Einschränken gestellt. Wenn du die Stufe bereits auf Ab spätem Teenageralter gesetzt hast, sind deine bisherigen Einstellungen nicht betroffen und werden als Anpassen angezeigt.

setzt, wird ab jetzt standardmäßig auf gestellt. Wenn du die Stufe bereits auf gesetzt hast, sind deine bisherigen Einstellungen nicht betroffen und werden als angezeigt. Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Neben diesen kleineren Änderungen ist auch der vielleicht berühmteste Satz aller PlayStation-Updates natürlich wieder enthalten: "Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert."

Was bei vielen Fans schon zum Meme geworden ist, kann eigentlich alle möglichen Änderungen am Backend der PS5 bedeuten. Oftmals geht es dabei etwa darum, Exploits oder Systemlücken zu schließen. Was genau dahinter steckt, verrät Sony aber eigentlich nie.

Fehlt euch noch ein bestimmtes Feature auf der PlayStation 5, das Sony unbedingt nachreichen muss?