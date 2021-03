PS5 lässt euch eine USB-Maus im Browser benutzen, aber nur über absurde Umwege

Die PlayStation 5 verfügt über einen implementierten Web-Browser. Den könnt ihr normalerweise aber nicht so ohne weiteres nutzen. Dafür müsst ihr auf unnötig komplizierte Workaraounds zurückgreifen. Dasselbe gilt auch dafür, wenn ihr nicht nur den internen Browser der PS5 benutzen, sondern das Ganze dann auch noch mit einer angeschlossenen USB-Maus machen wollt. Die gute Nachricht: Es funktioniert.

PS5: Versteckter Browser lässt euch USB-Maus benutzen, ihr braucht aber War Thunder

PS5 mit Maus und Tastatur: Aktuell gibt es bereits einige Spiele, die ihr auf eurer PlayStation 5 mit Maus und Tastatur spielen könnt, wenn ihr wollt. Das verdanken wir einer generellen Unterstützung der zusätzlichen Eingabegeräte auf Systemlevel, die schon im November von Sony bestätigt wurde.

Versteckter Internet-Browser: Die PlayStation 5 bietet eigentlich keine normale App-Lösung an, um einfach so im Netz zu surfen. Ihr könnt aber trotzdem einen Internet-Browser auf eurer PS5 öffnen. Das geht zum Beispiel wenn ihr per Nachricht einen Link geschickt bekommt und darauf klickt.

48 2 Mehr zum Thema PS5: Der Webbrowser ist absurd kompliziert versteckt & bringt euch nichts

Mit Hilfe eines derartigen Workarounds könnt ihr zum Beispiel auch gleichzeitig YouTube-Videos schauen und zocken, und zwar auf ein- und demselben Bildschirm:

10 1 Mehr zum Thema PS5-Trick lässt euch Videos gucken, während ihr gleichzeitig spielt

Maus im PS5-Browser benutzen? Wenn ihr auf der PS5 wie an jedem handelsüblichen PC mit einer Maus im Fenster eines Internetbrowsers navigieren wollt, wird es nochmal komplizierter. Aber es geht, und den Umständen entsprechend sogar einigermaßen simpel. Ihr benötigt dafür allerdings das Spiel War Thunder.

So geht's: Seht ihr euch bei War Thunder die einzelnen Flugzeuge an, gibt es die Möglichkeit, in einem der Drop Down-Menüs auf "Mehr Informationen" zu gehen. Tut ihr das, sollte sich automatisch der Link im versteckten PS5-Browser öffnen. Da War Thunder Maus und Tastatur unterstützt, funktioniert beides auch im Webbrowser, wenn ihr ihn über diesen Umweg öffnet.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf der Xbox Series X sieht die Sache übrigens ganz anders aus. Dort gibt es die neueste Version des Microsoft Edge-Browsers bereits in der Testphase für Xbox Insider. Mit Hilfe der neuen Fassung soll es sogar möglich werden, via GeForce Now Spiele aus der Steam- oder Epic-Bibliothek auf der Xbox zu spielen. Wie zum Beispiel das bisher PC- und PlayStation-exklusive Death Stranding.

Wünscht ihr euch einen richtigen, einfach zu erreichenden Browser für die PS5 und würdet ihr dann auch eine USB-Maus nutzen wollen?