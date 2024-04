War Thunder bringt im neuen Update “Alpha Strike” einen pfeilschnellen Flieger, ein Monster-Schiff und den Möbelwagen des Todes!

Was steckt im Update? Als “Alpha Strike” bezeichnet man einen Großangriff aller zur gleichen Zeit verfügbaren Flugzeuge eines Trägerschiffs. Also ein geballter Angriff, der den Feind mit schierer Wucht in die Knie zwingt.

Daher bringt das neueste Update von War Thunder besonders viele geeignete Flugzeuge. Darunter ist ein neuer Forschungsbaum, der die Luftwaffe Ungarns über den Baum der Italiener einführt.

Ihr bekommt sowjetische Flugzeuge wie Yak-9P bis hin zu diversen MiGs und am Ende eine Version des schwedischen Gripen.

Unter der Vielzahl von neuem Kriegsgerät stechen aber drei Exemplare besonders hervor. Den Anfang macht ein starker “Alpha Striker”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die F-20A Tigershark - Flottes Flugzeug mit Herz für Einsteiger

Was ist das für ein Flieger? Die F-20A von der Northrop Corporation ist ein Premium-Flugzeug der US Air Force auf Rang VIII. Als Vorlage diente hier die beliebte F-5, ein Flugzeug, das aufgrund seiner exzellenten Flugeigenschaften noch heute in Kunstflugstaffeln Platz findet.

Ziel war es, dieses Flugzeug in einer aufgewerteten Version neu aufzulegen. Leider wurde daraus nichts, denn die Air Force entschied sich am Ende für die berühmte F-16 und der Prototyp der F-20A steht heute in einem Museum.

Schnell, wendig und gut bewaffnet. Die F-20A ist ein exzellentes Flugzeug, das auch Neulinge schnell beherrschen.

Was sind die Stärken des Flugzeugs? Die F-20 kann man als eine F-5 auf Steroiden betrachten, denn hier wurde jeder Aspekt des Vorgängers gehörig aufgemotzt. Vor allem das Triebwerk ist ein wahres Monster, das eine Steigleistung von 240 m/s und eine Höchstgeschwindigkeit von 2.200 km/h ermöglicht.

Dabei bleiben die exzellenten Flugeigenschaften der F-5 erhalten und ihr bekommt ein pfeilschnelles und dabei extrem wendiges Kampfflugzeug!

Hinzu kommt eine beeindruckende Gesamtbewaffnung. Luftziele raucht die F-20 auf nahe Distanz mit sechs Sidewindern und in der Ferne mit zwei Sparrows weg. Im Dogfight kommt eine 20-mm-Gatling-Kanone zum Einsatz. Auf vorwitzige Bodenziele warten gelenkte Bomben und Raketen.

Die F-20A ist also ein rundum gelungenes Flugzeug, das gerade Neulingen den Einstieg ins Spiel erleichtert und auch Fehler großzügig verzeiht.

Die IJN Mutsu - Das Schiff mit dem dicksten Rohr

Was ist das für ein Schiff: Die IJN Mutsu ist ein Schlachtschiff der Kaiserlichen Japanischen Kriegsmarine auf Rang 6. Die Mutsu und ihr Schwesterschiff Nagato waren damals die ersten Schiffe, die mit einer Hauptbatterie mit 16-Zoll-Kanonen ausgestattet waren. Damit hatten sie damals die dicksten Geschütze weltweit.

Die Mutsu fand jedoch ein tragisches Ende 1943, als aus bis heute ungeklärten Ursachen das Munitionsmagazin explodierte, als sich das Schiff gerade im Hafen befand. Die Mutsu wurde in zwei Teile gerissen und sank.

Die IJN Mutsu ist eine schwimmende Festung mit den bisher dicksten Kanonen im Spiel. Nutzt diese enorme Feuerkraft für einen gewaltigen Alpha Strike.

Das sind die Stärken des Schiffs: Solch ein unrühmliches Ende braucht ihr zum Glück im Spiel nicht zu fürchten, denn die Mutsu ist ein wahrer Angstgegner für all eure Feinde. Mit der bislang mächtigsten Bewaffnung im Spiel könnt ihr jeden Gegner aus überlegener Distanz und mit überwältigender Feuerkraft auf den Meeresgrund schicken.

Zu den acht (!) 410-mm-Geschützen gesellen sich noch 24 weitere Kanonen kleineren Kalibers und sogar Torpedowerfer. Durch die starken Antriebssysteme kommt das dicke Schiff auf eine gute Geschwindigkeit von 26,5 Knoten.

Bedenkt aber, dass die Mutsu aufgrund ihrer hohen Verdrängung recht träge ist und ihr euren Kurs klug im Voraus planen müsst. Außerdem solltet ihr euch vor Flugzeugen in Acht nehmen, denn die Mutsu hat nur eine schwache Flugabwehr und benötigt entweder Jagdschutz oder die Begleitung von leichteren Schiffen, die den Luftraum sichern.

Der Zerstörer 45 - Möbelwagen mit Vierlingsgeschütz

Was ist das für ein Panzer? Der “Zerstörer 45” ist ein deutsches Flugabwehrgeschütz auf Rang 4. Da die Panzerkolonnen der Wehrmacht leichte Ziele für Bodenkampfflugzeuge waren, verlangt das Oberkommando starke mobile Flugabwehrgeschütze.

Dazu wurden Luftabwehrpanzer konzipiert, darunter der “Zerstörer 45”. Dieses Fahrzeug bekam schlagkräftige 30-mm-Kanonen in einer Vierlingsaufhängung. Als Chassis diente für den ersten Prototyp das Chassis des Flakpanzer IV, den die Truppe aufgrund der hoch aufragenden Seitenwände liebevoll “Möbelwagen” taufte.

Der Zerstörer 45 sollte die nahende Niederlage 1945 noch aufhalten, doch die zuständigen Ostbau-Werke wurden völlig zerstört, bevor die Panzer in Serie gehen konnten.

Die 30-mm-Vierlings-FLAK auf dem “Möbelwagen” ist der Schrecken aller Flugzeuge und durchlöchert auch Panzer unter den richtigen Bedingungen.

Das kann der “Möbelwagen”: Im Vergleich zu früheren deutschen Flakpanzern hat der Zerstörer größere Kanonen. Dabei handelt es sich um modifizierte Mauser MK 103, die Luft- wie Bodenziele effektiv bekämpfen können.

Tiefflieger kann der Zerstörer so leicht vom Himmel fetzen. Sollte sich ein feindliches Fahrzeug nähern, so durchsieben die Kanonen dieses ebenso leicht. Vor allem, wenn ihr Unterkaliber-Munition verwendet, die eine hohe Mündungsgeschwindigkeit und damit bessere Panzerdurchdringung erzielt.

Damit ihr aber feuern könnt, muss erst der “Möbelwagen” aufgeklappt werden. Dadurch ist die Geschützmannschaft völlig ungeschützt und wird leicht Opfer von Beschuss. Bleibt mit dem Zerstörer 45 also in Bewegung und nutzt Deckung.

All diese coolen neuen Fahrzeuge und vieles mehr gibt's im neuen Update "Alpha Strike". [NUR ONLINE] Holt euch hier War Thunder kostenlos und stürzt euch ins Gefecht!