'Die PS5 ist nicht die Antwort' - USB-Ports an PS5 werden auf Sony-Turnier so heiß, dass sie wegschmelzen

Ryu hat auf der EVO offenbar die USB-Slots weggebretzelt. (Bildquelle: Capcom / Reddit)

Die Evolution Championship Series (kurz EVO) ist jedes Jahr das Highlight in der Fighting Game-Szene. Tausend Zuschauer*innen versammeln sich in Las Vegas und zelebrieren eSports in zumeist mehreren Disziplinen, darunter etwa Street Fighter 6 oder Tekken 7.

Offenbar waren die intensiven Kämpfe in den Prüglern aber zu viel für die aufgestellten PS5-Konsolen. Einige Spieler*innen beklagten 'weggeschmolzene' USB-Anschlüsse, die sich in ihren Controllern festsetzten.

Kampfspielprofis fällt deformiertes Plastikteil im Controller-Kabel auf

Im Laufe des diesjährigen EVO-Turniers ist einigen Teilnehmer*innen ein blaues Plastikstück aufgefallen, das in den USB-Steckern ihrer Controller beziehungsweise auf Fighting Games spezialisierten Arcade-Sticks steckte.

Darunter der Street Fighter 6-Profi Kyoku236HS, dem nach einem Match ein Teil des USB-Anschlusses entgegenfiel:

Er durfte das Plastikstück es als Souvenir behalten, da es offenbar nicht mehr an der Konsole angebracht werden konnte.

Bei dem Vorfall scheint es sich nicht um eine Seltenheit zu handeln, denn es meldeten sich gleich mehrere Beat 'em Up-Enthusiasten mit ähnlichen Problemen zu Wort.

Als zum Beispiel der Granblue Fantasy Rising: Versus-Experte SyrupyCereal zu einem Match antreten wollte, konnte er seinen Fighting-Stick nicht anschließen. Ein Blick auf den USB-Stecker schaffte Klarheit: Auch bei ihm ist das blaue Plastikstück aus dem Anschluss der Konsole in den Stecker gewandert.

Es braucht kein Hadouken, um den USB-Anschluss zu schmelzen

Einer der Fighting Game-Profis brachte einen geschmolzenen USB-Port als mögliche Ursache für die kaputten USB-Anschlüsse an. Nun stellt sich natürlich die Frage: Ist das überhaupt realistisch?

Die PS5 schmeißt ordentlich Hitze an der Rückseite, so viel steht fest. Dort befindet sich der Luftausstoß der Konsole sowie das Endstück des Netzteils.

Hinzu kommt noch die ohnehin starke Hitzeentwicklung an einem USB 3.2-Port, die dafür sorgen kann, dass sich das Plastik in dem USB-Anschluss leicht verformt und zusammen mit dem Stecker herausgezogen wird.

Das kann auch im normalen Gebrauch passieren, auf Reddit sind in der Vergangenheit einige Thread dazu entstanden:

Auf einem Turnier herrschen aber besondere Konditionen: Euer PS5 dürfte im Normalfall nur wenig Gefahr drohen, dass der USB-Port beschädigt wird, da ihr eher selten daran herumhantiert.

Ein eSport-Event hat dahingehend jedoch eine ganz andere Ausgangslage. Dort laufen die Konsolen über zehn Stunden am Stück durch und zwar bei einer hohen Außentemperatur.

Ständig werden Controller mit stets unterschiedlichen elektronischen Konfigurationen angesteckt und wieder abgezogen, die Belastung des Anschlusses ist also immens hoch.

Passiert es euch doch, solltet ihr den Anschluss nicht mehr verwenden!

Das blaue Plastikteil am Anschluss sorgt dafür, dass die Kontakte des USB-Ports voneinander isoliert werden und es nicht zu einem Kurzschluss kommt. Dieser könnte den gesamten USB-Anschluss oder sogar elementar für den Betrieb wichtige Komponenten beschädigen und damit die gesamte Konsole lahmlegen.

Sollte mit dem USB-Port also etwas passieren, dann lasst ihn lieber in Frieden!

Kein großes Problem, aber auch keine gute Werbung für die PS5

Aufmerksamkeit generieren die verformten USB-Anschlüsse vor allem dadurch, dass die EVO von Sony ausgerichtet wird. Der PS5-Hersteller hat die Turnierreihe Anfang 2021 aufgekauft, um die große Fighting Game-Community auf der PlayStation weiter zu stärken.

Habt ihr euch zum Beispiel einmal gefragt, wieso ausgerechnet Beat 'em Ups wie Mortal Kombat 11 so intensiv von PlayStation Stars beworben werden? Die EVO hat einen großen Anteil daran!

Im nächsten Jahr sollte der Veranstalter aber vielleicht darüber nachdenken, einen USB-Hub an der Vorderseite anzubringen. So wie diesen beiden, über die sich zwar Controller, aber keine Festplatten anschließen lassen:

Dann kann es auch nicht mehr zu vergleichbaren Situationen kommen und falls doch, lässt sich der Hub deutlich leichter ersetzen.

Ihr braucht vor einem kaputten USB-Anschluss aber keine Angst zu haben. Sofern ihr keine Turniere mit mehreren hundert Teilnehmer*innen ausrichtet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendwas an einem der drei USB-A-Ports löst.

Habt ihr auch schon einmal bemerkt, dass an der Rückseite der PS5 angeschlossenes USB-Zubehör am Stecker heiß wird?