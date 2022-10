PlayStation Stars ist gestartet! So holt ihr eure ersten Belohnungen

PlayStation-Fans können sich von nun an für PlayStation Stars anmelden. Dabei handelt es sich um ein Treueprogramm, das euch für den Abschluss von Kampagnen mit digitalen Sammlerstücken oder Punkten belohnt. Die Punkte könnt ihr in einem Shop gegen eine Vielzahl von Prämien eintauschen, darunter PlayStation-Guthaben sowie Vollversionen für Spiele. Wir verraten euch, wie ihr die ersten Aufgaben abschließt.

Anmeldung bei PlayStation Stars

Um überhaupt bei PlayStation Stars teilnehmen zu können, müsst ihr euch zuerst für das Programm registrieren. Das erfolgt wahlweise über die PlayStation-Webseite oder die PlayStation App für Android und iOS.

Am besten ihr greift sofort zur App, da ihr euch über den Internet-Browser zwar registrieren könnt, dort aber keinerlei Infos zu Aufgaben erhaltet und auch nicht auf den Prämien-Shop zugreifen könnt. PlayStation Stars ist momentan noch ausschließlich über die App steuerbar.

Erste Kampagnen und wie er sie abschließen könnt

In der PlayStation-App erkennt ihr rechts oben ein Symbol, das euch eure PlayStation Stars-Stufe anzeigt. Klickt darauf, dann seid ihr in der Übersicht von PlayStation Stars. Direkt auf der ersten Seite findet ihr dann die verfügbaren "Kampagnen". Dabei handelt es sich um Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um digitale Sammlerstücke und Punkte zu erhalten.

Das sind die digitalen Sammlerstücke:

Die Sammlerstücke sind virtuelle Modelle von bekannten PlayStation-Charakteren oder von bedeutender Sony-Hardware. Im Trailer könnt ihr sie euch anschauen.

Die ersten Kampagnen lauten wie folgt:

Es kann passieren, dass erledigte Aufgaben erst nach 30 bis 60 Minuten von der App erkannt werden. Wundert euch also nicht, wenn ihr ein wenig auf eure Sammlerstücke warten müsst!

Noch keine Punkteaufgaben: Bisher gibt es noch keine Möglichkeiten, Punkte für andere Prämien zu verdienen, außer ihr gebt als PlayStation Plus-Abonnent*in im Store Geld aus. Sei es für Spiele, DLCs, Filme oder auch Mikrotransaktionen (zum Beispiel Waffen-Skins in Call of Duty: Warzone).

Eine Belohnung erhaltet ihr automatisch: Für die Registrierung bei PlayStation Stars erhaltet ihr ein "Sterngucker-Teleskop" als virtuelle Sammelfigur.

Das sind die Prämien im Punkte-Shop

Zwar sind die Möglichkeiten, Punkte zu verdienen, noch arg limitiert, der Prämien-Shop, in dem ihr sie eintauschen könnt, lässt sich aber schon durchblättern. Aktuell findet ihr darin:

Drei digitale Sammlerstücke zu Ape Escape (Pink Monkey, Punto und Rummy) für jeweils 200 Punkte

(Pink Monkey, Punto und Rummy) für jeweils 200 Punkte Sekiro-Vollversion für 15.000 Punkte

für 15.000 Punkte Hades-Vollversion für 6.250 Punkte

für 6.250 Punkte Cult of the Lamb-Vollversion für 6.250 Punkte

für 6.250 Punkte It Takes Two-Vollversion für 10.000 Punkte

für 10.000 Punkte The Quarry-Vollversion für 17.500 Punkte

für 17.500 Punkte 5 Euro PlayStation-Guthaben für 1.250 Punkte

für 1.250 Punkte 20 Euro PlayStation-Guthaben für 5.000 Punkte

Wollt ihr Spiele und Guthaben freischalten, müsst ihr also ein ganzes Weilchen sammeln, lasst euch aber maximal 24 Monate Zeit, ansonsten verfallen sie.

Das sind die Status-Level in Deutschland:

In eurem PlayStation Stars-Profil könnt ihr zudem euren Status-Level steigern, der euch mit speziellen Vorteilen belohnt, wenn ihr euch Vollversionen von Spielen kauft und seltene bis ultra-seltene Trophäen freischaltet. Die Stufen decken sich dabei mit den bisherigen Informationen aus anderen Regionen:

Stufe 1: Erhaltet ihr direkt mit der Anmeldung.

Erhaltet ihr direkt mit der Anmeldung. Stufe 2: Für ein gekauftes Vollpreisspiel und eine seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäe erhaltet ihr ein besonderes Sammlerstück.

Für ein gekauftes Vollpreisspiel und eine seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäe erhaltet ihr ein besonderes Sammlerstück. Stufe 3: Für zwei gekaufte Vollpreisspiele und 32 seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäen erhaltet ihr ein besonderes Sammlerstück sowie eine Figur zu Ape Escape.

Für zwei gekaufte Vollpreisspiele und 32 seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäen erhaltet ihr ein besonderes Sammlerstück sowie eine Figur zu Ape Escape. Stufe 4: Für vier gekaufte Vollpreisspiele und 128 seltene, sehr seltene oder ultra-seltene Trophäen erhaltet ihr ein "Jubiläumssammlerstück" sowie die Möglichkeit beim Chat-Support die Warteschlange zu überspringen.

Als Vollpreisspiele werden Spiele gewertet, die im Store als "Vollversion" oder "Premium-Edition" gekennzeichnet sind. Ausgenommen sind kostenlose Titel, Testversionen und Demos. Bundles aus mehreren Vollversionen zählen ebenfalls, allerdings nur als ein Vollpreistitel.

Weitere Details zu PlayStation Stars erhaltet ihr in unserer Übersicht:

21 1 Mehr zum Thema PlayStation Stars startet bald: Release, Belohnungen, Registrierung und mehr

Eine Grafik bei der Anmeldung zeigt fünf freie Felder für die Stufen, ein zusätzliches Level scheint also noch für die Zukunft zurückgehalten zu werden. Wir sind gespannt, welche Vorteile in der geheimen fünften Stufe warten. Ebenso hoffen wir darauf, dass es viele Möglichkeiten geben wird, um an Punkte zu kommen, ohne PlayStation Plus abonniert zu haben und Geld im Store auszugeben.

Werdet ihr PlayStation Stars nutzen?