PS5: Möglicher UI-Reveal angeteast & zwar von Burger King

"Ein Double Whooper, eine Tüte King Pommes, ne kleine Fanta und eine PS5, bitte!". Ein Spruch, der uns Gamern tagtäglich über die Lippen geht - zumindest in der Werbe-Realität der Fast Food-Kette Burger King. Das U.S.-amerikanische Unternehmen hat jetzt auf Twitter auf humorvolle Weise das User Interface der PS5 angeteast.

Zwar wissen wir mittlerweile schon allerhand über die PS5, das wohl größte Fragezeichen steht jedoch noch hinter dem Dashboard von Sonys Next Gen-Konsole. Hier versprach PlayStation Chef Jim Ryan vor wenigen Tagen "coole Neuerungen", die allerdings bald kommen müssen, schließlich erscheint die Konsole bereits am 12. bzw. in Deutschland am 19. November.

UI-Sound der PS5 aus der Burger King-Tüte

Das einzige Lebenszeichen des UI stammt bislang vom Reveal-Event der PS5 im Juli. Hier wurde kurz der Boot-Sound der Konsole eingespielt. Exakt diesen Sound hören wir jetzt ... aus der Burger King-Tüte. Den kurzen Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist zu sehen? Zu sehen ist das königliche Maskottchen der Burger-Kette, wie es den Blick in eine große Tüte wirft, erstaunt nach oben schaut und erneut einen Blick riskiert. Nicht nur erscheint blaues Licht aus der Tüte, auch erklingt klar und deutlich der Boot-Sound der PS5.

Wann geht es los? Am Ende des Clips erscheint das Datum vom 15. Oktober 2020, der kommende Donnerstag.

Wohl nur ein Gewinnspiel, aber ...

Dass das User Interface schon bald vom sogenannten Sneak King, dem Maskottchen der Kette enthüllt wird, ist allerdings sehr unwahrscheinlich - in 2020 ist jedoch gefühlt nichts mehr ausgeschlossen. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass es sich hier um den Teaser zu einem PS5-Gewinnspiel handelt. Auch die Fast Food-Kette Tacco Bell gibt Fans aktuell die Chance eine Xbox Series X zu gewinnen. (via IGN)

Interessant ist jedoch, dass auch der offizielle PlayStation-Account auf Twitter auf den Tweet reagierte:

Link zum Twitter-Inhalt

Es kann also durchaus sein, dass wir noch diese Woche mehr über das User Interface bzw. das Dashboard der PS5 erfahren. Und falls nicht, wissen wir jetzt wenigstens ganz sicher, welcher Sound ertönt, wenn wir die größte Konsole aller Zeiten starten. Sollten wir mehr über ein mögliches Event erfahren, werden wir euch darüber informieren.

Ein PS5-UI-Reveal von Burger King. Könnt ihr euch solch ein Szenario vorstellen?