PS5 vs. Xbox Series X - Analyst prophezeit Sonys Sieg im Next-Gen-Duell

Auch wenn die Next Gen-Konsolen noch nicht auf dem Markt sind, wird schon darüber diskutiert, wer in der neuen Generation das Rennen machen wird: Sony mit der PS5 oder doch eher Microsoft mit der Xbox Series X? Wenn es nach dem Analysten Piers Harding-Rolls und seinem Bericht geht, wird die PS5 den Sieg davontragen (via comicbook.com).

Immer wieder kommen Analysten mit Vorhersagen wie dem Preis neuer Konsolen um die Ecke. In einem aktuellen Bericht des Analysten Piers Harding-Rolls geht es dabei um die geschätzten Verkaufszahlen der Next Gen-Konsolen.

Der Forschungsdirektor von Ampere Analysis stellt Untersuchungen im Bereich des Konsolen-Gaming an. Neben der Umsatzprognosen zählen dazu auch die Entwicklung und Positionierung im Wettbewerb. Vor einigen Tagen veröffentlichte er seine Vorhersagen für die Next Gen-Spielekonsolen.

PS5 verkauft mehr Einheiten: Harding-Rolls nach werde die PS5 die Xbox Series X weit übertreffen. Diese Prognose stellte er auch auf Twitter, anhand seiner geschätzten Verkaufszahlen, mit einem Diagramm bildlich dar:

To coincide with the #PS5 event later we published a free report on the next-gen console market, the competitive positioning differences between Sony and Microsoft, and how both companies are targeting market growth



Check it here>>>>https://t.co/s2vZGMIcs8 pic.twitter.com/YJK7T9l3Tx