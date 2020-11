In der GamePro-Redaktion sind mittlerweile alle Next Gen-Konsolen eingetroffen: Wir nehmen gerade sowohl die PS5, als auch die Xbox Series X und deren kleine Schwester, die Series S, unter die Lupe und prüfen sie auf Herz und Nieren. Größenvergleiche aller Konsolen können wir euch jetzt schon auf eigenen Bildern vor Augen führen.

Kleiner Fun Fact vorab: Dass die PS5 im Vergleich zu vorherigen PlayStation-Konsolen und im direkten Vergleich zur Xbox riesig ausfällt, ist schon länger bekannt. Wir haben uns den Spaß erlaubt, Sonys neuestes Konsolenflaggschiff neben den Karton der Series S und X zu stellen - und siehe da: Die PS5 wächst sogar über die Boxen der Microsoft-Konsolen hinaus.

PS5 und Xbox Series X/S im GamePro-Größenvergleich

GamePro-Kollege Tobias Veltin hat die PS5, Xbox Series S und Xbox Series X gegenübergestellt und zeigt die Geräte im Größenvergleich, klickt euch dafür einfach durch unsere Galerie:

Genaue Maße/Abmessungen der PS5

PS5 mit Laufwerk: 390mm x 104mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß)

PS5 Digital Edition: 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (größter Überstand nicht eingenommen, ohne Standfuß

Alle Unterschiede zwischen der Laufwerk-PS5 und Digital-Edition findet ihr hier:

149 6 Mehr zum Thema PS5: Digital Edition oder mit Laufwerk? Die Unterschiede der Modelle

Genaue Maße/Abmessungen der Xbox Series X/S

Xbox Series X: 301 mm x 151 mm x 151 mm.

Xbox Series S: 275 mm x 151 mm x 63,5 mm

Alle Unterschiede zwischen der Series X und Series S findet ihr hier:

164 4 Mehr zum Thema Xbox Series X-Abmessungen: Bild zeigt Größe der Konsole

Release und Preis von PS5 und Xbox Series X/S

Die Xbox Series X (399 Euro) und Series S (299 Euro) erscheinen am 10. November 2020 in Deutschland.

Die PS5 kommt hingegen am 19. November 2020 auf den Markt und ist einmal in der Laufwerk-Edition (499 Euro) und in der Digital Edition (399) erhältlich.