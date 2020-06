Electronic Arts bietet mit dem Dual Entitlement-Programm die Möglichkeit, Spiele von der PS4 und Xbox One kostenlos auf die Next Gen-Versionen zu aktualisieren. Dieses Upgrade-System ist bei digitalen Spielen kein Problem. Die Disc-Versionen tun sich hingegen (noch) schwer, wie EA bestätigte.

EAs Gegenstück zu Microsofts Smart Delivery-System unterliegt noch einigen Einschränkungen. Das Programm soll es Spielern zwar ebenfalls ermöglichen, bereits gekaufte Spiele auf PS5 und Xbox Series X spielen zu können, aber die Auswahl ist noch eingeschränkt.

In der Mitteilung spricht EA von Partnerschaften mit Sony und Microsoft, durch die EA Sports Dual Entitlement anbietet. Im Zusammenhang damit ist nur von dem Sportspiel Madden NFL 21 die Rede. Und das erhält auch nur zeitlich begrenzt ein kostenloses Upgrade. Die Mitteilung gibt hier folgendes an:

"Dieses Angebot gilt während der gesamten Madden NFL 21- Saison bis zur Veröffentlichung von Madden NFL 22. So können Spieler beim Kauf ihrer neuen Konsole innerhalb dieses Zeitraums ein Upgrade durchführen."

Außerdem können derzeit keine Disc-Spiele zum Upgrade auf Konsolen ohne Laufwerk verwendet werden. Auf der zusätzlichen FAQ-Seite erklärt EA aber, dass an einer Lösung gearbeitet wird:

"EA sucht aktiv nach Lösungen, um die Spieler zu unterstützen, die ihre physische Kopie in eine digitale Berechtigung umwandeln möchten. Derzeit gibt es kein Upgrade von "Disc zu Digital" für Partner, die eine Konsole ohne Laufwerk in der nächsten Generation anbieten. Wir werden jedoch weiterhin die erzielten Fortschritte in diesem Bereich mitteilen."