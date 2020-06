Xbox Series X & Smart Delivery: So funktioniert's & diese Spiele haben es

Microsoft will den Generationen-Übergang von Xbox One zur Xbox Series X so angenehm wie möglich gestalten. Darum lässt euch Smart Delivery Spiele auch auf der Series X spielen, die ihr eigentlich nur für die Xbox One gekauft hat. Sogar mit einigen Verbesserungen. Jetzt gibt es eine erste offizielle Liste aller bisher für Smart Delivery bestätigten Spiele, die im Laufe der Zeit natürlich noch verlängert werden soll.

Xbox Series X: Smart Delivery wurde für diese Spiele bereits bestätigt

Was ist Smart Delivery? Ein Xbox Series X-Feature, das dafür sorgt, dass ihr Spiele nicht doppelt kaufen müsst. Habt ihr den Titel bereits für eure Xbox One (X) gekauft, könnt ihr ihn auch auf der Xbox Series X spielen und müsst nicht noch einmal bezahlen.

So funktioniert's: Wer sich zum Beispiel Cyberpunk 2077 oder Halo: Infinite für die Xbox One kauft, kann beide Spiele ohne Zusatzkosten auch auf der Next Gen-Xbox herunterladen, wenn die zu einem späteren Zeitpunkt ins Haus kommen sollte. Auch einige Game Pass-Spiele funktionieren per Smart Delivery, wie zum Beispiel Gears 5.

Zusätzlich nehmt ihr auch euren Fortschritt und Spielstände mit auf die nächste Spieleplattform. Zusammen mit der Abwärtskompatibilität bleiben wirklich so gut wie keine Wünsche mehr offen, wenn es um den Wechsel zur Next Gen geht.

Verbesserte Technik: Auf der neueren Xbox Series X läuft das Spiel dann besser und profitiert auch sonst von der leistungsfähigeren Hardware. Das heißt aber nicht nur, dass Cyberpunk zum Beispiel mit Raytracing funktionieren könnte, sondern auch, dass möglicherweise sogar ältere Spiele aufgehübscht werden.

Diese Spiele sind bisher für Smart Delivery bestätigt:

Microsoft lässt den Entwicklern die Wahl, ob sie ihre Spiele mit Hilfe von Smart Delivery auch auf der Xbox Series X zur Verfügung stellen, wenn sie bereits für die Xbox One gekauft wurden.

Allerdings sind alle First Party-Spiele von Microsoft-Studios mit von der Partie. Passend dazu soll es sowohl 2020 als auch 2021 keine Titel geben, die ausschließlich auf der Xbox Series X funktionieren.

Seit Kurzem gibt es eine offizielle Liste:

Diese Smart Delivery-Liste soll stetig erweitert werden. In den nächsten Monaten will Microsoft noch einige neue Titel hinzufügen und noch mehr über das Feature verraten.

Bisher sieht es ganz danach aus, als wolle Microsoft es allen Fans so leicht wie möglich machen. Egal, ob sie sich direkt zum Launch eine Xbox Series X kaufen oder ob sie lieber noch eine Weile warten wollen.

Wie findet ihr das Feature? Erleichtert euch das die Entscheidung und wozu tendiert ihr?