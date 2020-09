Die PlayStation 5 und Xbox Series X rücken immer näher. Während wir von Sony nicht einmal einen Anhaltspunkt haben, wann die PS5 erscheint, hat Microsoft immerhin den November als Releasezeitraum verraten. Beim Preis halten sich aber beide nach wie vor bedeckt.

Unabhängig davon, wie teuer die neuen Konsolen am Ende kosten werden, ist dieses knappe Zeitfenster zwischen der Bekanntgabe des Preises und dem Konsolenlaunch aber gar nicht mal so ungewöhnlich, wie Derek Strickland von TweakTown zusammenfasste.

Für die Industrie nicht neu, für Sony und Microsoft aber schon

Wann die PS5 ungefähr erscheint, lässt sich aufgrund verwirrender Angaben schwierig sagen. Gehen wir aber davon aus, dass der PS5-Launch nicht allzu weit vom Start der Xbox Series X entfernt ist, sollten die beiden Konsolen in ca. zwei bis drei Monate in den Läden stehen. Dieser recht knappe Zeitraum zwischen Preisankündigungen und Konsolenrelease mag etwas befremdlich sein, wir kennen das jedoch bereits von Nintendo, wie wir in der Tabelle von TweakTown sehen können:

Nintendo lässt sich gerne mehr Zeit: Bereits bei der Wii, Wii U und Switch wurde der Preis erst rund zwei Monate vor dem Konsolenrelease genannt. Hier könnte zwar auch mit reinspielen, dass Nintendo sich viel auf First-Party-Titel stützt und noch einige Handheld-Systeme mit im Spiel waren, aber damit wäre es zumindest nicht das erste Mal, dass wir den Preis erst so knapp erfahren.

Sony und Microsoft sind spät dran: Schauen wir uns hingegen nur Sony und Microsoft an, liegt der Zeitraum zwischen Preis-Reveal und Launch meist um die vier bis fünf Monate. Das haben beide Konsolenhersteller bereits überschritten. Microsoft ließ sich bei der Xbox 360 zwar noch etwas länger Zeit und verriet den Preis erst drei Monate vorher, aber selbst das scheint Microsoft bei der Xbox Series X zu übertreffen, wenn nicht bald etwas bekanntgegeben wird.

Dieses ungewohnte Verhalten von Sony und Microsoft macht vielleicht etwas nervös, wird aber auch irgendwann ein Ende haben. Aber er weiß wann? Vielleicht werden die Next Gen-Konsolen es ja dem Sega Saturn nachmachen und den Preis erst am Launchtag verraten? Das dürfte zwar unwahrscheinlich sein, würde aber den bereits ungewöhnlichen Launch der PS5 und Xbox Series X noch einen draufsetzen:

Was glaubt ihr, wann Sony und Microsoft endlich mit den Preisen rausrücken?