PS5 & Xbox Series X: Twitch-Bot hilft euch beim Konsolen-Kauf

Sowohl PS5 als auch Xbox Series X sind momentan sehr schwierig zu bekommen. Darum greifen die Menschen, die eine der neuen Konsolen wollen, zu allen möglichen Mitteln. Es gibt jetzt sogar einen Twitch-Bot, der live die Verfügbarkeit checkt.

Dort könnt ihr nachschauen, welche Händler neue Ware reinbekommen haben und wie die Chancen bei euch in der Nähe stehen, eine PlayStation 5 oder Xbox Series X ergattern zu können.

PS5 & Xbox Series X sind so begehrt, sogar ein Twitch-Bot sucht danach

Wenn Scalper mit Hilfe von Bot-Netzen Tausende Konsolen wegschnappen, können auch ehrliche Käufer*innen auf Technik zurückgreifen, die ihnen dabei hilft, eine der begehrten Konsolen zu bekommen. Da die Nachfrage nach PS5 und Xbox Series X immer noch sehr viel höher als das Angebot ist, müsst ihr schnell sein.

Wunder der Technik: Dabei könnte euch dieser Twitch-Bot helfen. Der sucht automatisiert nach Läden, in denen die Händler wieder neue Ware ins Lager bekommen haben. Dabei geht es nur um Xbox Series X und PS5. Das Ganze wird live auf Twitch gestreamt. Aber freut euch nicht zu früh: Fast immer prangt da nur ein fieses rotes "OUT OF STOCK" auf dem Bildschirm.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer will, kann hier also die Verfügbarkeit von PlayStation 5 und Xbox Series X prüfen lassen. Mit etwas Glück gibt es so dann vielleicht die Möglichkeit, doch noch eine der Konsolen zu kaufen oder zu bestellen. Aktuell scheint das aber nur in den USA zu funktionieren.

Geht das auch hier? Ihr könnt mit dem Chat-Kommando "!local" theoretisch sogar überprüfen lassen, wie die Kauf-Verfügbarkeit von PS5 und Xbox Series X bei euch in der Gegend aussieht. Allerdings ist der Twitch-Bot für den Next Gen-Kauf aktuell leider offline, das lässt sich momentan also nicht ausprobieren.

Alle Infos zur PS5 und noch viel mehr findet ihr im neuen Gamepro-Sonderheft:

Sucht ihr auch noch nach einer PS5 oder Xbox Series X? Ihr könntet Glück haben: Zumindest Sony verspricht neue Konsolen für Ende Dezember. Möglicherweise bekommt ihr also sogar noch 2020 eine PS5 und eventuell kann ja sogar der Twitch-Bot dabei helfen.

Wie findet ihr den Twitch-Bot zur PS5-Kaufhilfe? Konntet ihr schon probieren, ob das auch in Deutschland funktioniert?