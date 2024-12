PS6 setzt wohl wieder auf AMD und PS5 Pro-Chef Mark Cerny hofft auf Steigerung bei Maschinellem Lernen und Ray-Tracing

Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die PS6 erscheint, aber wir haben schon eine grobe Ahnung, worum es geht.

Die PS5 Pro ist gerade erst erschienen, aber wir sprechen schon von der PS6. Damit stehen wir keineswegs alleine da, im Gegenteil: Im Rahmen eines PS5 Pro-Deep Dives hat der Technik-Chef von PlayStation über die Zukunft geredet und was uns im Hinblick auf die AMD-Partnerschaft alles erwarten könnte. Diese Partnerschaft geht nämlich auf jeden Fall weiter und das klingt äußerst vielversprechend für Technik-Enthusiasten.

Sony und AMD bleiben sich treu, kündigen Fortführung der Partnerschaft an

Darum geht's: Eigentlich ging es um die PS5 Pro, was alles in ihr steckt und wie dieses Potenzial in Zukunft noch besser genutzt werden kann. Sonys PlayStation-Hardware-Chef Mark Cerny hat in einem ausführlichen Deep Dive zur PS5 Pro endlich die beinharten Fakten ausgepackt, aber die Technik-Gurus von Digital Foundry konnten auch noch mit ihm darüber sprechen.

11:45 PS5 Pro im Technik-Check: Für wen lohnt sie sich?

AMD-Partnerschaft mit Sony: PS5 Pro schön und gut, wir interessieren uns aber hier mehr für die PS6. Über die wurde zwar nicht ganz explizit gesprochen, aber immerhin über die generelle Zukunft und darüber, dass Sony und AMD ihre Kooperation sogar noch ausbauen wollen. Unter dem Codenamen "Amethyst" planen die beiden Konzerne offenbar jede Menge.

Was heißt das für die PS6? Laut Mark Cerny haben wir im Hinblick auf die Rasterisierung bald das Ende der Fahnenstange erreicht. Ihr werdet in naher Zukunft also wohl eher nicht standardmäßig 16K-Bildschirme nutzen. Dafür lässt sich aber anscheinend noch einiges rausholen, wenn es um Ray-Tracing und Maschinelles Lernen geht.

Konkret bedeutet das wahrscheinlich Folgendes:

Die PS6 dürfte noch viel mehr Raytracing-Leistung aufs Tapet bringen , freut euch auf haufenweise realistische Spiegelungen, Globale Beleuchtung und den ganzen Rest, aber idealerweise eben ohne Einbußen bei Auflösung oder Performance.

, freut euch auf haufenweise realistische Spiegelungen, Globale Beleuchtung und den ganzen Rest, aber idealerweise eben ohne Einbußen bei Auflösung oder Performance. Mit Hilfe der Fortschritte beim Maschinellen Lernen dürfte auch Sonys PSSR-Upscaling und die FSR-Bildrekonstruktion von AMD gewaltig verbessert werden. Auch hier bekommen wir also ein schärferes Bild mit höheren Framerates ohne Detailverlust oder Flimmern, wenn alles klappt.

Mark Cerny spricht auch davon, dass die Verbesserungen bei PSSR neue Möglichkeiten eröffnen könnten, wenn es um Denoising, Texturqualität, Textur-Streaming und eventuell auch Geometrie-Qualität geht.

Aber die Zukunft der PS6 bringt wahrscheinlich nicht nur mehr und besseres Raytracing sowie ein PSSR, das insgesamt bessere Ergebnisse erzielt, sondern könnte auch bei der Abwärtskompatibilität noch viel mehr Potenzial entfalten.

Wie klingen diese Aussichten für euch? Was wünscht ihr euch konkret für die PS6?