PSVR2 150€ günstiger im Angebot: VR-Brille für PS5 jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

Wenn ihr schnell und mit einem generalüberholten Gerät in hervorragendem Zustand zufrieden seid, könnt ihr jetzt zum Sparpreis in die Welt der VR-Spiele auf PS5 einsteigen!

Das PSVR2 Headset könnt ihr euch gerade zum Schnäppchenpreis sichern! Die VR-Brille für PS5 (die per Adapter inzwischen auch mit PC kompatibel ist) bekommt ihr jetzt über eBay für nur 299,90€ im Refurbished-Angebot. Im Vergleich zum UVP bei Neuware spart ihr somit 150€ - und das, obwohl der UVP seit dem Release im Jahr 2023 ohnehin schon von 599,99€ auf 449,99€ gesunken ist. Hier kommt ihr zum Angebot:

Wie immer bei solchen Refurbished-Angeboten müsst ihr damit rechnen, dass der Deal schnell ausverkauft sein könnte, da der Vorrat eng begrenzt ist. Der Verkäufer ist übrigens der auf generalüberholte und gebrauchte Produkte spezialisierte Händler Favorio, dessen Rezensionen bei eBay aktuell zu 99,4 Prozent positiv sind. Bei diesem Händler könnt ihr momentan übrigens auch die PS5 Slim refurbished günstig abstauben:

Was bedeutet „refurbished“ beim PlayStation VR2 Headset?

Die PSVR2-Brillen aus dem aktuellen eBay-Angebot dürften von Neuware kaum zu unterscheiden sein.

„Refurbished“ oder „generalüberholt“ bedeutet generell, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware handelt, die aber überprüft und wiederaufbereitet (also je nach Bedarf gereinigt, repariert und neu verpackt) wurde. Bei den PSVR2-Headsets im vorliegenden Fall handelt es sich laut dem Verkäufer um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die allenfalls minimal benutzt wurden und sich in hervorragendem Zustand befinden.

Das bedeutet in der Regel, dass man dem Gerät selbst so gut wie gar nicht ansieht, dass es sich nicht um Neuware handelt. Mit den „leichten Gebrauchspuren“, von denen in der Artikelbeschreibung die Rede ist, sind zumeist vor allem Schäden an der Verpackung, Fingerabdrücke oder nicht mehr original aufgerollte Kabel gemeint.

PSVR2: Was bietet die VR-Brille für PS5 und PC?

Mit integrierten Kameras und hochwertigen Motion Controllern ist PlayStation VR2 viel komfortabler und unkomplizierter als der Vorgänger.

Mit PlayStation VR2 bekommt ihr ein hochwertiges VR-Headset, das eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln, eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz und ein hohes Sichtfeld von 110 Grad bietet. Im Gegensatz zum Vorgänger sind Kameras zum Tracking der Bewegungen direkt in die VR-Brille integriert und es werden Motion Controller mitgeliefert. Ein Kabel zur Verbindung mit der PS5-Konsole ist dennoch weiterhin nötig.

Neben der PS5 ist PSVR2 inzwischen auch mit dem PC nutzbar, sodass ihr mit dem Headset auch VR-Spiele auf Steam spielen könnt. Dazu braucht ihr zwar einen Adapter, trotzdem ist PlayStation VR2 dadurch eine vergleichsweise günstige Lösung für all jene, die auf beiden Plattformen unterwegs sind, aber sich nicht zwei verschiedene VR-Brillen kaufen wollen.

Außerdem bietet das PSVR2-Headset mit Eyetracking ein Feature, das es dem großen Konkurrenten, der Meta Quest 3, voraus hat. Durch Eyetracking könnt ihr etwa Menüs direkt durch die Bewegungen eurer Augen bedienen, was die Navigation enorm erleichtert. Die Meta Quest 3 punktet dafür dadurch, dass sie im Gegensatz zu PSVR2 eine komplett eigenständige VR-Brille ist, die keine externen Geräte benötigt und dadurch mobil einsetzbar ist.