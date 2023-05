PSVR2 bei Amazon und MediaMarkt kaufen: Jetzt einzeln oder im Horizon-Bundle verfügbar!

Das PSVR 2 Headset gibt's jetzt auch bei Amazon, MediaMarkt und anderen Shops.

Bislang konnte man das Anfang des Jahres erschienene PlayStation VR2 Headset für PS5 in Deutschland fast nur direkt bei Sony bekommen und selbst dort war es nicht immer gut verfügbar. Jetzt könnt ihr das VR-Headset auch bei anderen Händlern kaufen, beispielsweise bei Amazon. Dort ist PSVR2 seit dem 12. Mai sowohl einzeln als auch im Bundle mit Horizon: Call of the Mountain verfügbar.

Einzeln kostet das das PSVR 2 Headset bei Amazon 599,99€, das Bundle liegt bei 649,99€. Alternativ könnt ihr beides auch bei anderen Shops wie MediaMarkt und Saturn bekommen. Beim Preis gibt es keine Unterschiede, der Versand ist auch bei MediaMarkt und Saturn kostenlos:

Was bietet das PSVR 2 Headset?

Beeindruckende Optik: PSVR2 für PS5 beeindruckt vor allem durch seine Technik: Die hohe Auflösung von 2000 x 2040 Pixel pro Auge sorgt für einen deutlich geringeren Fliegengittereffekt als bei älteren VR-Headsets, dank 120Hz werden Bewegungen flüssig dargestellt. Außerdem bietet es mit 110 Grad ein ungewöhnlich großes Sichtfeld, hier ist es auch der Meta Quest 2 (maximal 97 Grad) deutlich überlegen.

0:38 Horizon - Call of the Mountain: Die Kämpfe des PSVR 2-Highlights sehen richtig gut aus!

Guter Komfort und Eye Tracking: Gut gefallen hat uns auch der Tragekomfort des Headsets, das sich selbst mit einer Brille bequem verwenden lässt, sowie die gute Haptik der beiden mitgelieferten Sense Controller. Die Einrichtung des Headsets funktioniert ebenfalls schnell und einfach, nur die Spielbereichsbegrenzung ist mit ihren Warnhinweisen manchmal zu aggressiv. Dafür funktioniert das Eye Tracking recht gut und erleichtert uns beispielsweise in Menüs die Navigation.

Spieleauswahl ausbaufähig: Die größte Schwäche von PSVR2 ist momentan noch die Spieleauswahl. Der große Launch-Titel Horizon: Call of the Mountain ist zwar ein technisch sehr beeindruckendes, aber recht kurzes Erlebnis. Den meisten Spaß könnt ihr aktuell mit den VR-Modi von großen Spielen wie Gran Turismo 7, Resident Evil Village oder No Man’s Sky haben. Daneben gibt es auch noch einig hochkarätige Indie-Titel wie Moss oder Walking Dead: Saints & Sinners.

Mehr über alle Vor- und Nachteile von PlayStation VR2 könnt ihr in unserem großen Testbericht erfahren: