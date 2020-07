Xbox One - Psychonauts gibt's jetzt gratis

Gab es während des Xbox Showcase vergangene Woche noch endlich neue Bilder zu Psychonauts 2 zu sehen, haben wir jetzt eine sehr gute Info zum Vorgänger für euch. Und zwar könnt ihr das kultige Action-Adventure von Entwickler Double Fine jetzt kostenlos auf eure Xbox One oder die Xbox 360 herunterladen.

Wo finde ich das Angebot? Den Xbox Live-Titel findet ihr entweder gratis im Microsoft Store oder im Shop auf euren Xbox-Konsolen.

Wie lange gilt das Angebot? Ein Datum, wann das Angebot endet, gibt es derzeit nicht. Solltet ihr euch für Psychonauts interessieren, empfehlen wir jedoch den schnellen Download. Bereits in der Vergangenheit war das Spiel für kurze Zeit gratis, bevor der Preis wieder angehoben wurde.

Das ist Psychonauts

Psychonauts ist ein fantasievoller Mix aus Jump&Run und Action-Adventure, in dem ihr mit Held Raz ein Sommerlager besucht, in dem künftige "Psychonauten" ausgebildet werden – also übersinnlich begabte Agenten. Kaum angekommen, wird er in eine monströse Geschichte um Hirndiebstahl und Albträume verwickelt und muss sich den Geistern seines Unterbewusstseins stellen.

Das Besondere: Die vielen Gags, Wortspiele und Dialoge im Verlauf von Psychonauts sind wie die früheren Spiele von Studiogründer Tim Schafer (Monkey Island, Day of the Tentacle) einfach urkomisch.

Den Trailer zum zweiten Teil könnt ihr euch hier anschauen:

Psychonauts 2 soll nach Verschiebung 2021 für PS4, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen.

Werdet ihr euch das kultige Action-Spiel herunterladen oder habt es vielleicht sogar schon gespielt?