Für die Mobile-Version von PUBG steht ab sofort ein neues Update bereit. Der Patch 0.4.0 für iOS und Android bringt zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes. Am spannendsten ist jedoch der frische Arcade-Modus - die größte Neuerung seit dem Release von PUBG für's Handy.

Der Arcade-Modus sorgt für ein neues Spielgefühl

Der Arcade-Modus steht zusätzlich neben dem gewohnten 100 Spieler-Modus zur Verfügung, unterstützt aber maximal 28 Spieler und ist somit viel rasanter und intensiver. Nach dem Start landet ihr direkt in einer beschränkten Zone wie einem kleinen Dorf. Kaum habt ihr den Boden berührt, verkleinert sich der Spielbereich.

Ihr habt also gar keine Zeit, in Ruhe nach Klamotten und Ausrüstung zu suchen. Um zu überleben, müsst ihr euch die erstbeste herumliegende Waffe schnappen und in einem Haus verschanzen - und natürlich innerhalb der Safezone bleiben.

Die Waffen sind großzügiger verteilt und etwas kraftvoller als im normalen Battle Royale-Modus. Da sich die Gefechte meist in urbanen Gegenden abspielen, solltet ihr vor allem auf Fenster achten. Die Hektik sorgt für Spannung, alles ist etwas straffer, chaotischer.

Follow-Option für den Squad-Leader

Ihr könnt den Arcade-Modus solo, im Duo oder im Squad spielen. Spielt ihr im Squad, habt ihr dank der neuen Follower-Option die Möglichkeit, leichter zusammenzubleiben.

In der Lobby könnt ihr auswählen, dem Squad-Leader zu folgen. Dieser bestimmt dann die folgenden Parameter:

Zeitpunkt des Absprungs

Fluggeschwindigkeit

Zeitpunkt, wann der Fallschirm geöffnet wird

Landung

Dadurch landet ihr gemeinsam und könnt als Team sofort auf dem Schlachtfeld agieren, ohne euch erst suchen zu müssen.

Der Patch bringt noch weitere Neuerungen wie einen Übungsplatz, auf dem ihr alle Waffen testen könnt. Hier die Übersicht.