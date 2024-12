PUBG-Macher arbeitet heimlich mehrere Jahre an Survival-MMO, das so groß ist wie die Erde - veröffentlicht plötzlich Gratis-Demo auf Steam

PUBG-Macher Brendan 'PlayerUnknown' Greene ist zurück!

Mit PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG und dem Genre des Battle Royale hat Brendan Greene einen der größten Spieletrends des vergangenen Jahrzehnts maßgeblich mitbestimmt. Noch heute rangiert das Spiel unangefochten auf Platz 1 der zeitgleich meistgespielten Titel auf Steam.

Für viele, uns eingeschlossen, hat Greene nun unter seiner neuen Firma Playerunknown Productions gleich drei kommende Projekte angekündigt, die überaus spannend klingen und von denen ihr eines sogar ab sofort gratis in einer Demo austesten könnt.

Um diese 3 PlayerUnknown-Projekte geht's

Project Artemis: Ein MMO, das die Größe der Erde hat und sich seit 2021 in der Entwicklung befindet

Ein MMO, das die Größe der Erde hat und sich seit 2021 in der Entwicklung befindet Prologue: Go Wayback! Ein Singleplayer-Spiel samt Open World und Survival-Mechaniken

Ein Singleplayer-Spiel samt Open World und Survival-Mechaniken Preface: Undiscovered World: Eine Tech-Demo, welche die hauseigene Melba-Engine nutzt.

Den Trailer zur großen Enthüllung könnt ihr euch hier anschauen. Weiter unten im Artikel werden wir euch die einzelnen Projekte genauer vorstellen:

6:19 PlayerUnknown stellt seine neuen Projekte vor

Project Artemis: Ein MMO so groß wie die Erde

Das mit Abstand größte Projekt von Playerunknown Productions, auf das alle anderen Projekte zuarbeiten, hört auf den Namen Project Artemis. Während abseits des MMO-Charakters nichts über das Gameplay bekannt ist, ist vor allem die technische Seite des Spiels überaus interessant.

So soll Greenes Team einen kompletten Planeten erschaffen haben, der mit fortschrittlicher Rendering-Technologie riesige Landstriche nahezu augenblicklich lädt und als Heimat für tausende Spieler*innen dienen soll. (via Insider-Gaming).

Prologue: Go Wayback!

Bevor Project Artemis erscheint, wird zunächst ein weiteres Spiel im zweiten Quartal 2025 auf Steam in den Early Access starten. Eine Einzelspieler-Erfahrung mit Survival-Mechaniken und Open World.

Das Besondere: Die Map soll via Machine Learning-Technologie erstellt werden, was Millionen unterschiedlicher Karten ermöglichen soll.

Erste Bilder aus Prologue: Go Wayback! könnt ihr euch hier anschauen:

Preface: Undiscovered World

Bei Preface handelt es sich um eine Tech-Demo, die ihr euch ab sofort auf Steam kostenlos herunterladen könnt und die auf der hauseigenen Melba-Engine beruht.

Durch die Demo bekommt ihr also eine ungefähre Vorstellung davon, was euch aus technischer Perspektive zunächst in Prologue und später in Project Artemis erwartet.

Habt ihr damals PUBG gespielt und seid gespannt, was aus den künftigen Projekten von Brendan Greene wird?