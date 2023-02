PUBG: BATTLEGROUNDS bringt mehr Tempo ins Spiel - Das ist Intense-Battle-Royale

Was ist der Grund für den neuen Modus? Battle-Royale-Games - wie PUBG: BATTLEGROUNDS - sind extrem spannend, haben aber auch ruhigere Phasen. Denn oft kommt nach einem wilden Abschnitt des Kämpfens und Sammeln zu Spielbeginn für alle Überlebenden erstmal eine längere Zeit des strategischen Auskundschaftens.

Alle Spieler suchen sich dann weitere Ausrüstung, verbergen sich in Gebäuden in der voraussichtlichen Endzone oder tuckern gemütlich durch die Botanik. Es dauert etwas, bis sich die Todeszone das Spielgebiet wieder so weit komprimiert hat, dass eine größere Anzahl an Spielern sich dann zum intensiven Endgame-Fight trifft und die Action wieder richtig auf 11 gedreht wird.

Was wäre also, wenn man diese Phase im Midgame irgendwie loswerden und gleich ins Endgame einsteigen könnte? Die Antwort auf diese Frage nennt sich in PUBG: BATTLEGROUNDS Intense-Battle-Royale-Mode.

Das erwartet euch im Intense-Battle-Royale-Modus

Der Intense-Battle-Royale-Mode von PUBG: BATTLEGROUNDS ist im Grunde eine Battle-Royale-Runde, die bereits im Endgame beginnt. Die Todeszone hat hier das Spielfeld bereits stark begrenzt und nur eine Handvoll Spieler mit ordentlicher Ausrüstung ist noch übrig. Es folgt ein wortwörtlich intensives Gefecht um das Chicken Dinner, das auch recht bald serviert werden dürfte.

Wie viele Spieler sind dabei? Ihr springt wie gewohnt aus dem Flugzeug und landet in einer Zone, die in etwa die Größe des Spielfelds in Phase 3 einer regulären PUBG-Runde hat. Es sind nur 16 Spieler am Start.

Das ist die Ausrüstung: Jeder Spieler verfügt schon zu Spielbeginn über Helm und Weste auf Level 2 und einen Rucksack des 3. Levels. In eurem Inventar findet ihr AR-, MP- und DMR-/SR-Waffenkisten. Öffnet sie, um zufällige Waffen jedes Typs zu erhalten. Dazu bekommt ihr noch Granaten und Heilkram. Ihr seid also ordentlich ausgerüstet und müsst nicht mehr groß looten. Dennoch werden noch Versorgungskisten abgeworfen, aus denen ihr dann besonders mächtige Waffen und Items ziehen könnt. Außerdem spawnen zufällig Fahrzeuge in der Botanik.

Welche Maps gibt es? Der neue Modus Intense-Battle-Royale ist in LABS für die Karten Erangel, Miramar, Taego und Deston verfügbar.

Hier könnt ihr Intense-Battle-Royale testen

Wann ist der Modus verfügbar? Der Intense-Modus ist zu bestimmten Zeiten im LABS-Bereich der Lobby zu finden. Aktuell könnt ihr den Modus auf den Konsolen noch bis zum 23. Februar 2023 zocken. Es wird aber regelmäßig weitere Testzeiträume geben

So viel zu dem neuen Intense-Battle-Royale in PUBG. Die Entwickler von PUBG arbeiten übrigens auch an einem neuen Shooter-Game. Was bisher dazu bekannt ist, erfahrt ihr hier.