PUBG - Entwickler wollen Keyboard- & Maus-Support auf der Xbox One streichen

Auf der Xbox One wird Playerunknown's Battlegrounds wenig überraschend mit dem Xbox One-Controller gespielt. Es gibt aber auch Spieler, die sich Third Party-Software zu Nutze machen, um Maus sowie Tastatur anzuschließen. Damit auch weiterhin faires Gameplay gewährleistet werden kann, planen die Entwickler nun offenbar, dem Ganzen dauerhaft einen Riegel vorzuschieben.

Auf Twitter gab der Community Coordinator von PUBG auf Nachfrage an, dass in den letzten Monaten bereits ausgiebig Informationen und In Game-Statistiken ausgewertet wurden und schon bald die Konsequenzen gezogen werden sollen.

We have been gathering in-game information regarding Third Party device usage over the past few months. Although usage of these devices is statistically very low, fair gameplay is core to our experience, and we will be communicating our plan to curb the use of these devices soon.