Queer Games Bundle 2023 - Schnappt euch über 400 Spiele zum Preis von einem

Das Queer Games Bundle geht 2023 in eine neue Runde.

Wer zum Pride Month nicht nur sein Profilbild einfärben oder eine Kachel posten möchte, sondern ernsthaft queere Menschen unterstützen will, bekommt mit dem Queer Games Bundle 2023 die perfekte Gelegenheit dazu. So helft ihr direkt queeren Menschen, die Spiele entwickeln und müsst dafür weniger als für einen neuen PS5-, Xbox Series S/X oder Nintendo Switch-Titel zahlen. Ihr bekommt über 400 Spiele und noch viel mehr.

Pride Month: Das Queer Games Bundle 2023 bietet über 466 Spiele und andere Inhalte

Darum geht's: Zum mittlerweile dritten Mal bekommt ihr diesen Pride Month die Möglichkeit, queere Spiele-Entwickler*innen zu unterstützen. Damit bekommt die queere Kunst- und Spiele-Community großen Support und ihr haufenweise spannende Inhalte.

Die Organisator*innen schreiben:

"Wenn wir das Budget eines AAA-Spiels hätten, könnten wir jede*r einzelnen Entwickler*in in diesem Bundle ein zum Leben ausreichendes Gehalt zahlen und zwar mehrere Male, für ein ganzes Jahr – und jedem Team einen massiven Finanzierungs-Boost. Stellt euch nur mal vor, was diese Entwickler*innen und Künstler*innen in diesem Bundle innerhalb dieses Jahres kreieren könnten, wenn sie sich keine Sorgen darum machen müssten zu verhungern oder wie sie diesen Monat ihre Miete zahlen."

Was kostet's? Nur 60 US-Dollar und damit weniger als die 69 Euro, die mittlerweile Standard für große AAA-Releases auf Konsolen und dem PC geworden sind. Wer keine 60 Euro hat, aber trotzdem mit dem Bundle unterstützen will, kann auch eine Pay What You Can-Version für 10 bis 20 US-Dollar bekommen.

Hier auf itch.io geht es zu dem Bundle.

Das steckt drin: Die volle Ladung queere Kreativität. Insgesamt bietet das Queer Games Bundle 2023 aktuell 309 Spiele, 98 physische Spiele, 4 Game Assets, 7 Soundtracks, 3 Tools, 16 Comics, 19 Bücher und 10 anderweitige Projekte.

Dabei erwarten euch vor allem Spiele und Kunstwerke, die aus dem engen Korsett dessen ausbrechen, was wir im AAA-Bereich vorgesetzt bekommen. Mit anderen Worten: Euch erwarten hier jede Menge ungewöhnliche Experimente, die neue Dinge ausprobieren, die ihr so wahrscheinlich noch nie woanders gesehen habt.

Das fängt bei Browserspielen oder Textadventures an, geht über Dating Sims über RPGs bis hin zu Visual Novels und vielen anderen Formaten. Eins haben sie allerdings alle gemein: Die künstlerischen Inhalte stammen allesamt von queeren Menschen.

Ebenfalls empfehlenswert: Das Entwicklerstudio hinter Life is Strange verschenkt auch diesen Monat wieder das gefeierte Adventure Tell Me Why für Xbox und PC. Wenn ihr in den letzten Jahren beim Pride Month nicht zugeschlagen habt, solltet ihr es euch dieses Mal nicht entgehen lassen. Tell Me Why wurde 2021 mit einem GLAAD Media Award ausgezeichnet, weil die Darstellung der Menschen aus der LGBTQIA+-Community so gelungen ist.