Die beiden Geschwister stehen im Mittelpunkt des Geschehens.

Der Pride Month findet den ganzen Juni über statt und setzt sich für mehr Toleranz in der Gesellschaft ein. Auch das Entwicklerteam von Don’t Nod, das für ihre Life is Strange-Reihe bekannt ist, feiert den Anlass mit einem Geschenk.

Im Pride Month gibt es Tell Me Why komplett kostenlos auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Steam. Alle drei Kapitel, aus denen das Adventure besteht, sind ab sofort gratis zugänglich.

Wie lange gibt es Tell Me Why gratis? Die Aktion läuft ab sofort und endet am 1. Juli 2023.

Tell Me Why bietet ein emotionales Abenteuer

Ähnlich wie in den Life is Strange-Spielen hängt der Fortlauf der Geschichte in Tell Me Why von den ausgewählten Dialog- und Handlungsoptionen ab. Die emotionale Geschichte stellt uns vor schwerwiegende Entscheidungen, mit deren Konsequenzen wir leben müssen. Dabei geht es oft darum, welche Sympathien sich zwischen den beteiligten Personen entwickeln.

Außerdem gibt es wie für Life is Strange typisch eine übernatürliche Fähigkeit, mit der die Protagonist*innen ausgestattet sind. Während des Spielverlaufs kommt das Phänomen öfters vor und verleiht dem Spielgeschehen den besonderen Twist.

Unsere Meinung zu Tell Me Why findet ihr im GamePro-Test:

Worum geht es?

In Tell Me Why stehen die Zwillinge Tyler und Aly im Mittelpunkt. Die beiden treffen sich nach einer sehr langen Zeit in Alaska wieder. Der Grund dafür ist das Haus, in dem sie aufgewachsen sind und das sie nun verkaufen wollen.

Während der Geschichte erleben wir in Rückblenden immer wieder, wie die beiden jungen Erwachsenen großgezogen wurden. Die beiden hatten viele schöne, aber auch traurige Momente. Dasselbe lässt sich über die Gegenwart sagen.

Einerseits versuchen die Geschwister, wieder zusammenzufinden, andererseits erlebt Tyler als Trans Mann immer wieder mit Anfeindungen oder muss sich mit peinlichen Äußerungen anderer Personen herumschlagen.

Das besondere Element ist die Verbindung der Zwillinge: Ihre Erinnerungen der Zwillinge unterscheiden sich in einigen Situationen. Deshalb gilt es herauszufinden, wie die Geschehnisse damals wirklich abgelaufen sind. Unsere Entscheidungen wirken sich auf das Verhältnis der Geschwister aus.

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

Preisgekröntes Spiel: Tell Me Why hat 2021 den GLAAD Media Award für seine gelungene Darstellung von Personen aus der LGBTQIA+-Personen gewonnen. Das Spiel wurde zusammen mit der GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) entwickelt, die sich gegen die Diskriminierung von Menschen aus der diversen Community einsetzt.

