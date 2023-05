Japanese Drift Master verspricht genau das, was der Name sagt: Driften in Japan.

Need for Speed Unbound hat es nicht ganz geschafft, den Flair des altehrwürdigen Underground wiederzubeleben. Zumindest zum Teil könnte das aber dem neu angekündigten Racer JDM: Japanese Drift Master gelingen. Der zeigt sich dank Unreal Engine 5 von seiner besten Seite und setzt auch noch auf ein äußerst beliebtes Setting.

Japanese Drift Master setzt auf eine Mischung aus NFS Underground und Drift-Faszination

Darum geht's: Eines der am häufigsten geforderten Settings für Videospiele ist und bleibt wohl auf ewig Japan. Das nimmt sich JDM einfach mal zu Herzen und lässt uns ausschließlich auf den japanischen Inseln durch die Gegend brettern. Dabei steht vor allem das Driften und die japanische Autokultur im Fokus. Es gibt aber wohl auch normale Rennen.

Das soll geboten werden: Die Entwickler*innen von Japanese Drift Master wollen so ziemlich alles liefern, was das Herz begehrt. Konkret genannt werden die folgenden Punkte.

Open World : In JDM sollen wir eine "offene Welt mit kilometerlangen Inhalten" erkunden können. Die umfasst Kleinstädte, touristische Gebiete, Bergpässe und mehr. Die Schauplätze orientieren sich dabei zwar an echten Umgebungen, bilden diese aber nicht naturgetreu nach. Ob es auch in Großstädte geht, ist noch unklar.

: In JDM sollen wir eine "offene Welt mit kilometerlangen Inhalten" erkunden können. Die umfasst Kleinstädte, touristische Gebiete, Bergpässe und mehr. Die Schauplätze orientieren sich dabei zwar an echten Umgebungen, bilden diese aber nicht naturgetreu nach. Ob es auch in Großstädte geht, ist noch unklar. Customization : Ein Großteil des Spiels dreht sich um das Tunen und Aufmotzen eurer fahrbaren Untersätze. Dabei könnt ihr sowohl die Performance als auch das Aussehen anpassen.

: Ein Großteil des Spiels dreht sich um das Tunen und Aufmotzen eurer fahrbaren Untersätze. Dabei könnt ihr sowohl die Performance als auch das Aussehen anpassen. Tag und Nacht-Wechsel

Wetter

Steuerung per Lenkrad, Gamepad oder Tastatur

Story-Kampagne

Originalaufnahmen des Sounds von echten Autos

Nebenbei beeindruckt auch die Optik von JDM: Japanese Drift Master. Die idyllischen Landschaften Japans erstrahlen dank der Unreal Engine 5 in einem besonders hübschen und realistischen Look.

So sieht Japanese Drift Master aus:

5:36 Drift-Action in Japan: Erstes Gameplay zeigt neuen Racer JDM in Edeloptik dank Unreal Engine 5

Aber Vorsicht! Was hier gezeigt wird, sieht zwar schon sehr vielversprechend aus, ist aber beileibe noch nicht fertig. Ganz im Gegenteil: Das hier gezeigte Gameplay von Japanese Drift Master befindet sich noch in der Alpha, also in einem frühen Stadium der Entwicklung. Bis zum Release des Titels kann sich noch einiges ändern.

Wann kommt JDM denn? Apropos Release: Da drängt sich natürlich die Frage nach dem Launch-Termin auf. Dazu gibt es aber leider noch keine konkreten Angaben des Entwicklerstudios, die über ein "bald" hinausgehen würden.

Für welche Plattformen? Aktuell scheint lediglich ein Release für den PC über Steam und den Epic Games Store geplant zu sein. Ihr könnt JDM dann zwar auf eurem Steam Deck spielen, aber einen Konsolen-Launch auf PS5 oder Xbox gibt es vorerst noch nicht.

Wie gefällt euch das Gameplay? Wie findet ihr das Setting und was haltet ihr von dem starken Fokus auf das Driften?