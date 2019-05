Rage 2 im Wertungsspiegel - Erste Tests & Reviews im Überblick

Mit Rage 2 erscheint am 14. Mai der neue Ego-Shooter der Avalanche Studios für PS4, Xbox One und den PC. Kurz vor dem Release sind die ersten Wertungen der internationalen Presse eingetroffen und zeigen ein eher durchwachsenes Bild. Wir fassen für euch die ersten Reviews in einer Übersicht zusammen.

Wann erscheint unser Test?

Wir haben die Konsolenfassung von Rage 2 leider erst kurz vor Release erhalten. Kollege Hannes ballert sich aktuell durchs Ödland. Gegen Ende der Woche sollte der Test online sein.

Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit eine Wertung von 72 aus 100 Punkten. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von aktuell 16 Magazinen. Auf der Seite OpenCritic zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Hier kommen 21 Magazine auf eine durchschnittliche Wertung von 73 Prozent.

Die Scores können sich mit der Zeit noch ändern, geben aber eine deutliche Richtung vor.

Magazin Wertung IGN 8/10 Game Informer 7/10 GameSpot 6/10 GamesRadar+ 6/10 USgamer 80 Gamer.no 50 Destructoid 80 Hobby Consolas 77 MMORPG.com 83 Worth Playing 75

(Stand: 13. Mai 2019, 14:15 Uhr)

Habt ihr mit Wertungen in diesem Bereich gerechnet?