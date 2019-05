Rage 2 - Cheat-Liste: So schummelt ihr euch durchs Ödland

Wer in Rage 2 noch mehr Chaos anrichten möchte und die Extraportion Spaß sucht, dem stehen wie einst in den "guten alten Zeiten" mehrere Cheats zur Verfügung. Welche das sind und wie ihr sie freischaltet, das verraten wir euch hier.

So aktiviert ihr die Cheats

Bereits zu Spielbeginn stehen euch einige Cheats zu Verfügung, speziell wenn ihr die Deluxe Edition euer Eigentum nennt. Geht dazu einfach ins Menü und wählt unter Einstellungen die Option "Cheats". Hier könnt ihr die Schummeleien ganz bequem ein- und ausschalten.

Die Cheats aus der Deluxe Edition könnt ihr auch im späteren Verlauf des Spiels bei NPC Mangoo, der Ungeborene kaufen. Wie ihr den Händler findet, erfahrt ihr jetzt.

Achtung! Aktiviert ihr Cheats im Spiel, könnt ihr fortan keine Trophäen und Erfolge mehr freischalten.

So findet ihr Mangoo

Seid ihr im Besitz der Standard-Edition und darauf angewiesen die Cheats im Spiel bei Händler Mangoo zu kaufen, kann sich der folgende Part als ein klein wenig knifflig erweisen. Der Ort an dem er erscheint ist nämlich nicht fix, sondern wechselt. Ihr müsst zudem online sein, sonst sucht ihr vergebens.

Unserer Erfahrung nach taucht er meist am Rand der Karte und an den Übergängen zu den einzelnen Arealen auf. Seinen Shop erkennt ihr an den Luftballons, die über seinem Laden schweben.

Bei den Kollegen von Gamerevolution findet ihr eine ausführliche Liste der wahrscheinlichsten Orte, an denen der Händler erscheint.

Cheat-Liste: