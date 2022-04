Rainbow Six Mobile angekündigt: Ubisoft enthüllt Smartphone-Umsetzung des Shooters

Die Rainbow Six-Serie bekommt einen neuen Ableger. Ubisoft hat mit Rainbow Six Mobile eine Umsetzung des Shooters für Mobilgeräte angekündigt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen und viele Elemente aus dem großen Bruder Rainbow Six: Siege mitbringen.

Die wichtigsten Fakten zu Rainbow Six Mobile

Release: 2022

2022 Systeme: iOS, Android

iOS, Android Bezahlmodell: unbekannt

Eine Hauptvariante, viele Operator

Spielerisch konzentriert sich Rainbow Six Mobile hauptsächlich auf das in Siege etablierte Prinzip: In "Angreifer gegen Verteidiger" geht es in 5v5-Matches und im "Best of 3" zur Sache. Dafür wählt ihr einen Operator, der jeweils eigene Fähigkeiten und Bewaffnungen mitbringt.

Wie viele Operator insgesamt zur Wahl stehen ist noch nicht bekannt, laut Pressemitteilung handelt es sich aber um die "beliebtesten" Operator aus dem Rainbow Six-Franchise. Das lässt vermuten, dass es in Mobile ein Wiedersehen mit Fan-Lieblingen wie Sledge, Jager und Smoke gibt.

Ansonsten wird Mobile offenbar eine ziemlich genaue Umsetzung des Siege-Spielprinzips für Smartphones und Tablets. Ihr müsst also die Fähigkeiten der Operator nutzen, Fallen aufstellen, Barrieren errichten oder Gadgets wie Kameras oder Drohnen einsetzen, um euch in den Matches einen Vorteil zu verschaffen. Spielerische Tiefe soll auch in Mobile durch die unterschiedlichen Spielstile sowie die Zusammenarbeit mit dem eigenen Team erzeugt werden.

Maps und Modi: Ubisoft hat zudem eine Reihe populärer Siege-Maps für die Mobile-Variante angekündigt, darunter etwa Border oder Bank. Außerdem wird es unterschiedliche Spielmodi wie "Bomb" oder "Secure the Area" geben.

Komplett auf Mobile angepasst

Damit der Titel auf Mobilgeräten problemlos spielbar ist, soll es mehrere Steuerungsoptionen geben, außerdem lässt sich das HUD in unterschiedlichen Stufen anpassen. Ubisoft betont in der Pressemitteilung zudem, dass Mobile "exklusiv" für Android und iOS und damit speziell für Smartphones entwickelt wurde. Eine plumpe Siege-Portierung sollte man also nicht erwarten. Weitere Informationen zum Spiel wird es in den kommenden Monaten geben.

