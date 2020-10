Rainbow Six Siege: Taktik-Shooter ist bald Teil des Xbox Game Pass

Online-Shooter machen Spaß, sind spannend und fördern das Teamplay. Kein Wunder, ist das Genre derzeit so beliebt. Zu den erfolgreicheren Titeln in diesem Bereich gehört Ubisofts Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Kennt ihr das Spiel noch nicht, würdet es aber gerne mal spielen, dann dürft ihr euch auf den 22. Oktober freuen - sofern ihr über den Xbox Game Pass Ultimate verfügt.

Rainbow Six Siege im Oktober Teil des Game Pass: Das ist der Termin

Ab dem 22. Oktober wird Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Teil des Game Pass'. Dann erlebt ihr die taktischen Teamgefechte selbst auf eurer Xbox One und könnt herausfinden, ob auch ihr das Zeig dazu habt, es im E-Sports bei diesem Spiel weit zu bringen. Denn Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ist ein sehr beliebtes Spiel im E-Sport.

Was ist Tom Clancy's Rainbow Six: Siege?

Operator im Einsatz: Im Online-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege gehört ihr der Spezialeinheit Rainbow an, welche sich um Terrorangriffe auf der ganzen Welt kümmert. Ihr schlüpft in die Rolle sogenannter Operator. Dabei handelt es sich um Charaktere, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen.

Je nach Einsatz, der gerade ansteht, müsst ihr den Operator auswählen, der sich am besten dazu eignet, die Ziele erreichen zu können. Ubisoft veröffentlicht immer wieder neue Operator, die weitere Spielstile ermöglichen.

Der Launch-Trailer gibt euch einen ersten Eindruck:

Nun tretet ihr mehreren Spielmodi an und versucht, euer Ziel im Team zu erreichen, bevor die gegnerische Mannschaft ihres erreichen kann. Dabei bereist ihr mehrere Orte der Welt und nutzt dort die strategischen Möglichkeiten, die euch die Maps bieten. Es ist sogar möglich, Wände, Decken und Böden zu zerstören. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege bietet eine sehr taktische Erfahrung.

In unserem Test erfahrt ihr mehr über den Taktik-Shooter:

9 0 Mehr zum Thema Rainbow Six: Siege im Test - Ein Traum für Teamplayer

Freut ihr euch darauf, dass Tom Clancy's Rainbow Six Siege Teil des Xbox Game Pass wird? Kennt ihr das Spiel schon?