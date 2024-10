Ranma 1/2: So könnt ihr aktuell den originalen Anime schauen - Infos zu Streamingdiensten und Co.

Der originale Anime von Ranma 1/2 hat legendäre deutsche Openings. Hört ihr bei diesem Bild die Musik?

Die erste Folge der Neuauflage von Ranma 1/2 ist frisch erschienen und verleiht dem bekannten Werk einen frischen Anstrich, ohne sich zu weit vom Original zu entfernen. Trotz des gelungenen Anfangs mangelt es aktuell noch an weiteren Inhalten.

Wenn ihr also mehr von Ranma und Akane sehen, oder auch einfach etwas in Nostalgie schwelgen wollt, verraten wir euch, wie ihr den originalen Anime heutzutage schauen könnt.

Hier gibt es den originalen Anime von Ranma 1/2 (nicht) zu schauen

Streaming: Aktuell bietet kein Streaming-Dienst den originalen Anime in seiner Bibliothek an. Das könnt ihr auf Seiten wie JustWatch jeweils selbst überprüfen.

Aktuell bietet kein Streaming-Dienst den originalen Anime in seiner Bibliothek an. Das könnt ihr auf Seiten wie JustWatch jeweils selbst überprüfen. Fernsehen: Obwohl der Anime-Block sonntags bei RTL 2 gerade erst Anfang September 2024 zurückgekehrt ist, schafft es Ranma 1/2 auch als RTL-2-Klassiker nicht auf die limitierten Programmplätze. Auch andere deutschsprachige TV-Sender wie ProSieben MAXX oder Super RTL, die Animes zeigen, haben Ranma 1/2 aktuell nicht auf dem Programm.

Obwohl der Anime-Block sonntags bei RTL 2 gerade erst Anfang September 2024 zurückgekehrt ist, schafft es Ranma 1/2 auch als RTL-2-Klassiker nicht auf die limitierten Programmplätze. Auch andere deutschsprachige TV-Sender wie ProSieben MAXX oder Super RTL, die Animes zeigen, haben Ranma 1/2 aktuell nicht auf dem Programm. DVD/Blu-Ray: Das ist aktuell die einzige Möglichkeit, den originalen Anime auf legalem Weg zu schauen. Besonders gut eignet sich dafür die sogenannte 'Ranma 1/2 Monster Box', die in der deutschen Variante alle 80 Episoden, die im Fernsehen auf Deutsch ausgestrahlt wurden, in insgesamt drei DVDs beinhaltet.

Mehr Informationen zu Ranma 1/2 auf DVD bzw. Blu-Ray: Leider sind die Boxen mittlerweile ziemlich rar geworden, sodass ihr euch auf dem Gebrauchtmarkt danach umschauen müsst. Für die deutschsprachige Version müsst ihr tief in die Tasche greifen.

Wie ihr seht, ist es im Jahr 2024 nicht so einfach, den originalen Anime von Ranma 1/2 auf legalem Wege zu schauen.

Die Neuauflage ist leichter zugänglich

Wenn ihr ohnehin lieber die Neuauflage von Ranma 1/2 schauen wollt, habt ihr es deutlich leichter. Das Remake vom Animationsstudio MAPPA befindet sich auf der Streaming-Plattform Netflix und erscheint mit einer gelungenen deutschen Synchronisation.

Im Trailer könnt ihr euch anschauen, was euch in dieser aufgefrischten Version des Klassikers erwartet:

1:25 Das Remake zu Ranma 1/2 bestätigt weltweites Releasedatum im Simulcast

Autoplay

Ranma 1/2 erzählt die turbulente Liebesgeschichte zwischen Ranma und Akane. Die beiden können sich ab dem ersten Augenblick nicht ausstehen, sodass sie regelmäßig streiten und kämpfen. Dazu kommt, dass Ranma und sein Vater sich beim Training in China in heiße Quellen gefallen sind und dadurch mit einem Fluch belegt wurden. Sobald Ranma in Kontakt mit kaltem Wasser gelangt, verwandelt er sich in ein Mädchen. Sein Vater wird hingegen zu einem gigantischen Panda.

Verbinden wir die Prämisse mit der Vorliebe für Kampfsport von allen Beteiligten sowie mit den vielen Liebesrival*innen, die nach und nach auftauchen, sind alle Zutaten für ein unglaublich unterhaltsames Chaos gegeben.

Habt ihr den originalen Anime von Ranma 1/2 geschaut oder bleibt ihr beim Remake?