Ratchet & Clank Rift Apart für PS5: Preload gestartet und der ist gar nicht mal so groß

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni, also in einer Woche, ein neuer Exklusivtitel für die PlayStation 5. Der Preload ist aber bereits heute in Deutschland gestartet. Wir versorgen euch mit allen Infos.

Preload steht bereit

So ladet ihr das Spiel vorab herunter: Besitzt ihr bereits die digitale Version von Ratchet & Clank: Rift Apart? Dann könnt ihr wie gewohnt den Download starten - allerdings eben schon jetzt, eine Woche vor Launch. Wenn ihr das Spiel schon im Voraus herunterladet, habt ihr den Vorteil, am Release-Tag schneller loslegen zu können. Besonders nützlich ist das, wenn euer Internet nicht das schnellste ist.

Downloadgröße: Die Preload-Größe liegt wohl bei ca. 33,6 GB und enthält noch keine Updates, da diese erst zum Launch erscheinen. Bei der Gesamt-Downloadgröße sollten wir uns dann auf etwa 39 GB einstellen. So groß ist das Spiel nämlich auf dem PlayStation Server.

Wer sich vorab die Trophäen zum Spiel ansehen will, kann das übrigens hier tun:

Darum geht es in Rift Apart

Der Action-Platformer setzt die Geschichte von Lombax Ratchet und seinem Roboter-Kumpel Clank fort. Der Titel könnte eines der PlayStation 5-Highlights des Jahres werden und soll viele Next-Gen-Features nutzen. Wir konnten uns bereits vorab einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Uns erwartet in dem Spiel - wie man das von Ratchet und Clank kennt - eine bunte Mischung mit jeder Menge Abwechslung: Wie im Vorgänger können wir mit Platforming, actionreichen Kämpfen mit verschiedenen Waffen und Erkundung rechnen. Neu ist dieses Mal unter anderem, dass jetzt auch eine Lombax-Frau das Team ergänzt. Sie ist ebenfalls ein spielbarer Charakter.

Konntet ihr schon eine PS5 ergattern und seid gespannt auf Rift Apart? Und nutzt ihr den Preload?