Dieses PS5-Grafikwunder hat einen versteckten Modus, den seit 4 Jahren niemand entdeckt hat - Entwickler klärt es jetzt auf

Das PS5-Grafifkwunder Ratchet & Clank: Rift Apart birgt ein Geheimnis, das zuvor niemand entdeckt hat.

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart erschien im Sommer 2021 ein Spiel, das uns eindrucksvoll vor Augen führte, was die PlayStation 5 unter der Haube hat. "Das erste Spiel, für das sich die PS5 lohnt", schrieben wir damals lobend in unserem Test zum Action-Hüpfspiel von Insomniac Games (ebenfalls bekannt für Marvel's Spider-Man).

Knapp vier Jahre nach dem Release des technisch und optisch eindrucksvollen PS5- (und mittlerweile auch PC)-Spiels kommt Insomniac mit einem Geheimnis um die Ecke, das offenbar zuvor niemand entdeckt hat (via Videogameschronicle). Und Senior Designer Grant Parker zeigt uns zugleich, wie ihr es im Spiel findet.

Kleiner "Cheat" führt zu unfertigem Minispiel

Genauer gesagt handelt es sich hierbei um ein (unfertiges) Bullriding-/Rodeo-Mini-Spiel, das direkt beim Eingang von Zurkie's in Rivets Dimension gefunden werden kann. Wenn wir uns das untere Video anschauen, wird klar, warum zuvor offenbar niemand darauf gestoßen ist:

Um das Mini-Spiel zu finden, ist eine Abfolge von mehreren Schritten nötig, auf die man unmöglich von alleine kommen kann. Ihr müsst nämlich in einer bestimmten Reihenfolge auf die beiden Schilder schießen, die sich links und rechts am Eingang von Zurkie's befinden:

Schießt 5x auf das linke Schild

Schießt anschließend 4x auf das rechte Schild

Ballert danach erneut auf das linke Schild, diesmal ganze 13x

Danach wird keine Bestätigung (etwa ein bestimmter Sound oder dergleichen) im Spiel ausgelöst, ihr müsst einfach durch die Lichtschranke der Tür laufen

Nun lauft ihr durch den Raum bis nach ganz hinten und findet den Bullen. Wenn ihr L2 haltet, könnt ihr darauf reiten

Das Rodeo-Minispiel wurde offensichtlich nicht finalisiert. Doch anstatt es komplett zu streichen, habe Parker den Prototypen lieber im Spiel versteckt.

Nicht nur Ratchet & Clank: Rift Apart glänzt auf der PlayStation 5 in puncto Optik. In der unten verlinkten GamePro-Liste zeigen wir euch weitere Grafikkracher, die ihr auf der Sony-Konsole spielen könnt:

Ratchet & Clank: Rift Apart erschien am 21. Juni 2021 ursprünglich für die PlayStation 5 und wurde am 26. Juli 2026 nachträglich für den PC veröffentlicht.

Kleine Frage am Rande: Welches PS5-Exclusive ist viereinhalb Jahre nach dem Release der Sony-Konsole bislang euer Liebling?