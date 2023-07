Ratchet + Clank Rift Apart: PC-Version zeigt, dass eine PS4-Version eine ganz schlechte Idee gewesen wäre

Nur beim Gedanken an die PS4 wäre Ratchet in Rift Apart in Schweiß ausgebrochen.

Nach fast zwei Jahren PS5-Exklusivität ist das Sci-Fi-Abenteuer Ratchet & Clank: Rift Apart auf dem PC erschienen und Überraschung: Laut offizieller Systemanforderungen soll es sogar auf alten Festplatten lauffähig sein. Und das klappt auch noch ganz gut – sofern denn genug Hardware-Power vorhanden ist.

Mit der Performance einer PS4 hätte Rift Apart an der Unspielbarkeit gekratzt

Hinter den PC-Versionen von reinen PS5-Exklusivtiteln steht noch immer ein großes Fragezeichen. The Last of Us Part 1 hatte auf PC mit gewaltigen Problemen zu kämpfen, die Bullet-Hell-Ballerei Returnal mit anfänglichen Abstürzen.

Bei PS5-Spielen ist also so schon Luft nach oben, es geht aber noch eine Stufe kniffliger: Was, wenn der portierte Titel auf eine SSD-Festplatte angewiesen ist?

So wie im Falle des technisch beeindruckenden Ratchet & Clank Rift Apart, in dem ihr per Dimensionssprung in andere Welten reist.

Per Lasso zieht sich Ratchet in die Dimensionsbrüche.

Da die PC-Version als minimale Systemvoraussetzung eine Festplatte angibt, waren die Vorwürfe sofort da, dass vorherige Aussagen nicht stimmten, wonach das Spiel auf einer PS4 aufgrund der internen Festplatte nicht möglich gewesen wäre.

Haben die Entwickler*innen also gelogen? Auf gar keinen Fall!

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben direkt den Selbstversuch gestartet und für ein Video eine PS4-Festplatte an einen PC mit zur PS4 Pro vergleichbaren Spezifikationen angestöpselt.

Das Ergebnis? Nun ja… seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aufgrund des begrenzten Arbeitsspeichers von gerade einmal 8 GB muss Rift Apart zahlreiche Daten auf die mechanische Festplatte auslagern und die reagiert nur kriechend langsam und mit geringem Datendurchsatz.

Die Folge: Sobald ein Portal betreten wird, lädt sich das Spiel mit der PS4-Festplatte fast zu Tode, minutenlang ruckelt es unspielbar vor sich hin. Rift Apart auf einer PS4? Nö, das wäre nix geworden, die hatte nämlich auch nur 8 Gigabyte RAM und hätte viele Daten auf der mechanischen Festplatte zwischenspeichern müssen. Mit denselben Konsequenzen.

Speichermangel und langsame Festplatten verursachen Probleme, aber auch die Optimierung der PC-Version selbst

In der PS4 und PS4 Pro rotierten damals Festplatten, die 5.400 Umdrehungen pro Minute erreichten. Modernere PC-Laufwerke erreichen hingegen 7.200 Umdrehungen pro Minute, weshalb sie einen höheren Datendurchsatz aufweisen.

Damit sei das Spielgefühl in Ratchet & Clank: Rift Apart laut Digital Foundrys John Linneman deutlich besser.

Ein üppiger Arbeitsspeicher gleiche aber noch deutlicher die Schwächen des veralteten Speichermediums aus, wie einige Kommentare klarstellen:

I saw some other YouTube videos running it on HDD, basically if u have a fast system an hdd is almost a non issue.But y'all decided to run the game on a super slow ps4 5200rpm hdd with a low spec pc pic.twitter.com/5mkTCre163 — Bilbo Tbaggins (@batman85) July 26, 2023

Bis auf ein paar Laderuckler sieht das Ganze dann trotz PS4-Laufwerk flüssig aus, mit einer richtigen PS4 wäre das aufgrund der viel schwächeren Hardware jedoch einfach nicht drin gewesen.

Frei von Problemen ist Rift Apart auf dem PC übrigens nicht. Spieler*innen berichten reihenweise von Abstürzen, zudem erscheint bei vielen Grafikkarten eine Fehlermeldung, dass der Video-Speicher nicht ausreiche.

Das kürzlich von Sony eingekaufte Portierungsstudio Nixxes hat in den kommenden Wochen also noch jede Menge Arbeit vor sich.

Hättet ihr Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS4 gespielt?