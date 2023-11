7 Grafik-Kracher in PS Plus Extra/Premium: Das sind aktuell die schönsten Spiele im Service

Im Sommer 2022 hat Sony seinen hauseigenen Abo-Service PlayStation Plus stark umstrukturiert. Neben der 'Essential'-Stufe gibt es jetzt auch noch die Optionen 'Extra' und 'Premium', die an vergleichbare Services wie den Xbox Game Pass erinnern und euch Zugriff auf einen umfangreichen Spielekatalog ermöglichen.

Und auch wenn sich Sony im Vergleich zur Konkurrenz mit Day-One-Releases noch weitgehend zurückhält, finden sich einige echte Highlights im Sortiment. Dieses wird monatlich geändert, ein großer Teil bleibt dabei aber unangetastet. Wir haben uns für euch auf die Suche nach den sieben grafisch beeindruckendsten Spielen gemacht, die ihr aktuell mit PS Plus Extra oder Premium spielen könnt. Viel Spaß!

Horizon: Forbidden West

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: 18. Februar 2022

Rein optisch macht Horizon Forbidden West kaum ein anderer PlayStation-Titel etwas vor. Der Nachfolger von Horizon Zero Dawn überzeugt mit einer wunderschönen, detailreich inszenierten Spielwelt. Besonders die Lichtstimmungen und Wettereffekte laden jedes Mal zum Verweilen und Staunen ein.

Auch die Roboter-Maschinen, die die nordamerikanische Wildnis durchstreifen, sind hervorragend designt. Gleiches gilt für die Charaktermodelle und Animationen. Spielerisch erinnert viel an Teil eins, ihr kämpft mit Pfeil und Bogen und legt Fallen aus, um die oft deutlich größeren Gegner zu besiegen.

Die Vielfalt der Pfeil- und Fallen-Arten sowie der Crafting-Items und taktischen Möglichkeiten ist aber doch nochmal eine ganze Ecke größer als in Zero Dawn. Auch wenn die Story nach unserem Geschmack nicht ganz mit dem Erstling mithalten kann, lohnt sich der Ausflug in den verbotenen Westen nicht nur, weil er im Abo-Service enthalten ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS5

PS5 Release: 11. Juni 2021

Bis heute demonstriert kaum ein zweites Spiel die Möglichkeiten der PS5 so eindrucksvoll wie das 2021 erschienene Ratchet & Clank: Rift Apart. Durch einen fiesen Plan kollidieren mehrere Dimensionen, überall tun sich Portale in fremde Welten auf. Durch die SSD der PS5 könnt ihr nahezu nahtlos zwischen ihnen hin- und herwechseln.

Das Geschehen auf dem Bildschirm sieht dabei durchgehend fantastisch aus und beim Zuschauen könnte man das Spiel fast mit einem Animationsfilm verwechseln. Die Level sind extrem detailliert und stimmungsvoll beleuchtet, die Animationen laufen butterweich ab und das Fell von Ratchet und der neuen Lombax-Dame Rivet sieht so flauschig aus, dass man die Sci-Fi-Held*innen am liebsten knuddeln möchte.

Spielerisch erwartet euch der gewohnte Mix aus Plattforming-Elementen und Third-Person-Schießereien. Dabei kommen natürlich wieder abgedrehte Waffen wie die Disco-Kugel zum Einsatz. Dank des erstklassigen Einsatz des DualSense-Controllers sehen die Kämpfe nicht nur richtig gut aus, sie fühlen sich auch fantastisch an.

Mehr zum Spiel Tough mit Tiefgang: Warum ich Rivet aus Ratchet & Clank sofort ins Herz geschlossen habe von Melanie Eilert

Control: Ultimate Edition

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: 27. August 2019

Wenn ihr Lust auf einen Psycho-Trip der besonderen Sorte habt, solltet ihr Control von den Max Payne- und Alan Wake-Entwickler*innen Remedy ausprobieren. In der Rolle von Jesse Faden, der Direktorin der geheimnisvollen Organisation "Federal Bureau of Control", erkundet ihr ein mysteriöses Gebäude in New York, in dem die Realität zunehmend verzerrt wird.

Die surrealen und detailreichen Umgebungen verändern sich dynamisch und sind allein dadurch schon Hingucker genug. Dank der beeindruckenden Beleuchtung und den scharfen Texturen ist Control aber auch optisch ein echter Leckerbissen.

Das Missionsdesign ist auf Dauer etwas eintönig, die Third-Person-Schießereien wissen aber gut zu unterhalten. Ihr könnt eine Reihe von übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen und das Ausprobieren der Kräfte macht jede Menge Spaß.

Returnal

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS5

PS5 Release: 30. April 2021

Returnal war eines der ersten echten PS5-Exclusives, erschien aber zu einer Zeit, als die Konsole ständig vergriffen war. Dadurch hat der Third-Person-Shooter von Housemarque nie ganz die Aufmerksamkeit bekommen, die er eigentlich verdient hätte. Der PC-Release Anfang 2023 sorgte immerhin für ein kleines Revival.

Der bockschwere Shooter schickt euch auf einen feindseligen Alien-Planeten, der mit seinen wunderschönen Umgebungen zum Sightseeing einladen würde, wenn nicht alles darin euch umbringen wollen würde. Die Partikeleffekte sind beeindruckend und die Performance exzellent.

Durch eine Zeitanomalie startet ihr das Spiel mit jedem Tod quasi aufs Neue. Eure Erfahrungen und ein paar wenige permanente Upgrades machen euch dabei aber auch jedes Mal ein kleines bisschen stärker. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: 19. November 2020

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ist einer der wenigen echten Starttitel der PS5 und bis heute kann sich das spaßige Superhelden-Abenteuer absolut sehen lassen. Das winterliche Manhattan lädt zum Erkunden ein und sieht dem echten Vorbild teilweise zum Verwechseln ähnlich.

Wenn die untergehende Sonne durch die Straßenschluchten scheint, während ihr gekonnt zwischen den Hochhäusern springt und schwingt, klappen Kinnladen zuverlässig nach unten. Besonders beeindruckend ist, dass der Detailgrad auf der PS5 gleich bleibt, auch wenn ihr hunderte Meter über dem Boden unterwegs seid.

Auch die Gesichter und Animationen sind im Vergleich zum PS4-exklusiven Vorgänger nochmal deutlich besser und glaubwürdiger. Wenn ihr diesen Winter das vor wenigen Wochen erschienene Marvel's Spider-Man 2 spielen möchtet, solltet ihr Miles Morales vorher unbedingt nachholen, um alle Zusammenhänge zu verstehen.

Doom Eternal

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: 20. März 2020

Bei aktuellen Grafik-Leckerbissen denken wohl nur wenige an den Ego-Shooter DOOM Eternal von 2020. Zu Unrecht, den besonders seit dem 2021 erschienenen Next-Gen-Upgrade sieht die Ballerbude von id Software wirklich höllisch gut aus.

Die Schießereien sind erneut sehr fordernd und rasant, glücklicherweise gibt es einen Grafikmodus, der konstant 120 FPS bietet und das Dämonen-Schnetzeln nochmal angenehmer gestaltet. Die dystopischen Umgebungen sind zwar größtenteils ziemlich finster gehalten, bieten dank Raytracing aber auch etwas fürs Auge.

DOOM ist aber natürlich immer dann am besten, wenn ihr mitten in der Action und bis zur Hüfte in Monsterblut steht. Eternal ist hier keine Ausnahme und belohnt euch mit coolen Gegnerdesigns, eindrucksvollen Waffeneffekten und einem mitreißenden Metal-Soundtrack.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Enthalten in: PS Plus Extra und Premium

PS Plus Extra und Premium Plattformen: PS5

PS5 Release: 28. Januar 2022

Schon auf der PS4 gehörten Uncharted 4 und das Spin-Off Lost Legacy zu den besten und optisch beeindruckendsten Spielen überhaupt. Nathan Drake's letzter Tanz und Chloe Frazers Indien-Abenteuer bieten wunderschöne Umgebungen und Animationen, die bis heute auf absolutem Ausnahme-Niveau sind.

Beide Titel kamen im Januar 2022 als Teil der Legacy of Thieves Collection überarbeitet auf die PS5 und sehen dort natürlich nochmal besser aus. Die 4K-Auflösung ist ein Segen und die erhöhte Bildwiederholrate, die das Spielen in 60 oder sogar bis zu 120 FPS ermöglicht, macht die Spiele zudem immersiver.

Dazu kommen extrem kurze Ladezeiten und die Features des DualSense-Controllers werden ebenfalls genutzt. Darüber, welcher Teil der Reihe nun der beste ist, lässt sich lange streiten. Es steht aber ausser Frage, dass Uncharted nirgendwo besser aussieht, als in der Legacy of Thieves Collection.

Habt ihr einen oder mehrere der vorgestellten Titel schon gespielt? Welcher gefällt euch optisch am besten und haben wir ein Spiel vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!