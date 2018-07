Raubkopien - Nintendo klagt gegen zwei große ROM-Seiten, eine bereits offline

Wenn es um das Schützen der eigenen Marken und Recht geht, versteht Nintendo keinen Spaß. Das merken nicht nur Hobby-Entwickler, die sich an ihren eigenen Pokémon- oder Metroid-Spielen versuchen, sondern auch Betreiber von ROM-Seiten, die digitale Raubkopien im Netz anbieten, die heruntergeladen und in Emulatoren gespielt werden können.

Jetzt klagt Nintendo gegen die beiden ROM-Seiten LoveRetro.co sowie LoveROMS, die laut der Anwaltsschrift von ein und derselben Person betrieben werden. Die erste Seite, LoveRetro.com, wurde bereits offline genommen, während LoveROMS alle Nintendo-Titel aus dem Angebot genommen hat.

In der Klage, die am 19. Juli beim Federal Court in Arizona einging, heißt es:

"Die LoveROMs- und LoveRETRO-Webseiten gehören zu den berüchtigsten Online-Hubs für Raubkopien. Über die LoveROMs- und LoveRetro-Webseiten haben die Angeklagten nicht autorisierte Kopien von Nintendo-Spielen ohne Genehmigung reproduziert, vertrieben und zur Schau gestellt. Das beinhaltet tausende Videospiele für nahezu alle Videospiel-Plattformen, die Nintendo je hergestellt hat."

Es wird teuer! Die Anwälte von Nintendo listen in der Klage auch den Schaden auf, den sie durch den Betrieb der ROM-Seiten sehen. So fordert Nintendo pro angebotene Raubkopie 150.000 US-Dollar Schadensersatz, pro Markenrechtsverletzung dann noch einmal 2 Millionen US-Dollar.

Insgesamt belaufen sich die Forderungen dabei theoretisch auf 100 Millionen US-Dollar. (via TorrentFreak)

Die beiden ROM-Seiten sollen nicht nur geschlossen werden, die Rechte an den Domains fordert Nintendo ebenfalls. Außerdem fordert Nintendo den Betreiber auf, die Quellen der Raubkopien preiszugeben.