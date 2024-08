Nur 3,99 Euro im PS Store - Schnappt euch jetzt eines der besten Jump + Runs aller Zeiten mit Metascore von 92

Rayman Legends ist jetzt günstig im PS Store zu haben.

Ihr sucht mal wieder nach günstigen Angeboten im PlayStation Store, um zu rechtfertigen, dass ihr euch bei der August-Hitze im abgedunkelten Wohnzimmer verkriechen könnt? Dann spitzt mal die Ohren: Im aktuellen Sale findet ihr gerade wieder etliche günstige Angebote für PS4 und PS5, darunter auch ein gefeiertes Jump&Run, das ihr unbedingt spielen solltet, sofern ihr es nicht ohnehin schon getan habt.

Um dieses aktuelle PS Store-Angebot geht's:

Spiel: Rayman Legends

Preis im Sale: 3,99 Euro

3,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Das ergibt einen Rabatt von 80%)

19,99 Euro (Das ergibt einen Rabatt von 80%) Plattform: PS4, dank Abwärtskompatibilität auch auf PS5 spielbar

Das Angebot endet am 29. August 2024.

Rayman Legends ist außerdem Teil von PS Plus Extra. Besitzt ihr ein entsprechendes Abo, dann könnt ihr euch den Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Weitere spannende Angebote aus dem aktuellen Sale im PlayStation Store stellen wir euch im unten verlinkten Artikel vor:

So spielt sich Rayman Legends

6:31 Rayman Legends - Test-Video zum Comic-Jump&Run - Test-Video zum Comic-Jump&Run

Autoplay

Genre: Jump&Run

Jump&Run Score auf Metacritic: 92

GamePro-Testwertung: 89

Im Ubisoft-Titel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Rayman und rennt und hüpft durch malerische Levels. Rayman Legends ist der Nachfolger von Rayman Origins, den Vorgänger müsst ihr aber nicht zwingend gespielt haben.

Alle weiteren wichtigen Infos zum Spiel findet ihr im dazugehörigen GamePro-Test:

Bis heute zählt Rayman Legends zu den besten Jump&Runs auf dem Markt. Kaum ein anderes 2D-Jump&Run ist so hübsch, so abwechslungsreich und spielerisch so motivierend. Das Highlight des Titels sind ohne Frage die fantastisch inszenierten und äußerst kreativen Musiklevels, in denen ihr euch im Rhythmus des jeweiligen Takts durch die Gegend bewegt.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche aktuellen Empfehlungen aus dem PS Store-Sale habt ihr außerdem auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!