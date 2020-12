React Live - Quatscht mit uns ab 18:00 Uhr heute live

Jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr heißt es auf dem GameStar-YouTube-Kanal und unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions "React Live". In der zweistündigen Sendung sprechen Mitglieder unseres Video-Teams mit Kollegen aus der Redaktion und/oder externen Gästen über die Themen der Woche. Einige davon wählen unsere Gäste aus; viele aber kommen von EUCH, denn wir wollen natürlich vor allem wissen, was euch bewegt und welche Spielethemen euch vor allem auf den Nägeln brennen.

Zum Livestream auf YouTube

Diese Woche begrüßen euch Julius Busch, Christian Fritz Schneider und Jonas Gössling (Chefredakteurin der GamePro). Drei Themen haben sie sich bereits ausgewählt, für die anderen seid ihr zuständig. Postet einfach euer Thema unter !thema in den jeweiligen Chat bei YouTube und Twitch.

Heute geht es um:

- Aktuelle Spiele-Verschiebungen (Halo: Infinite, Prince of Persia, Vampires: Bloodlines 2)

- Die Freude an neuer High-End-Hardware

- Das kommende BioShock