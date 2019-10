Auch in dieser Woche ist in Red Dead Online, dem Multiplayer-Part von Red Dead Redemption 2, einiges los. Rockstar bringt unter anderem eine neue legendäre Kopfgeldjagd, rollenspezifische Belohnungen und diverse Boni und Rabatte ins Spiel.

Neue Kopfgeldjagd

In Fort Brennard nördlich von St. Denis müsst ihr Cecil C. Tucker hops nehmen, einen berüchtigten Brandstifter und Mörder. Habt ihr die Mission abgeschlossen, kann sie anschließend in einem höheren Schwierigkeitsgrad noch einmal in Angriff genommen werden.

Rollen-Belohnungen

Wer sich für eine der seit dem Frontier Pursuits-Update verfügbaren Rollen entschieden hat, sackt in dieser Woche dafür spezifisch erhältliche Belohnungen ein.

Kopfgeldjäger: fünf Verfolgungspfeile

fünf Verfolgungspfeile Händler: fünf starke Raubtierköder & fünf starke Pflanzenfresser-Köder

fünf starke Raubtierköder & fünf starke Pflanzenfresser-Köder Sammler: drei sammelbare Münzen

Wer zudem die dreitägige Rollen-Tagesherausforderungsserie abschließt, bekommt den Folwell-Hut in einer exklusiven Farbe.

Boni & Rabatte

25% auf alle Rollengegenstände der Stufe "Angehend"

50% auf alle Pistolen, Revolver, Repetiergewehre, Schrotflinten & Gewehrmunition

kostenlose Kopfgeldjägerlizenz für alle, die ihr Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpft haben

PS Plus-Abonnenten bekommen beim Log-In vor dem 4. November eine Farbvariante der Kiliman-Weste.

Red Dead Online ist Teil von Red Dead Redemption 2, das für die PS4 und die Xbox One erhältlich ist.