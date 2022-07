Offiziell: Rockstar lässt Red Dead Online langsam sterben und GTA 6 ist schuld

Teile der Community haben für die kommende Woche ein digitales "Begräbnis" für Red Dead Online geplant – Trauerflor inklusive. Die Aktion sollte eigentlich darauf aufmerksam machen, dass sich Rockstar zu wenig um das Spiel kümmert und die Entwicklung weiterer Inhalts-Updates anregen. Leider kommt die Aktion zu spät, denn das Studio hat nun offiziell angekündigt, keine neuen Erweiterungen mehr für RDO zu veröffentlichen. Nach der Beerdigung wird es also keine Auferstehung geben.

Darum geht es: Rockstar veröffentlicht für seine Online-Titel GTA Online und Red Dead Online regelmäßig Updates, die neue Story-Missionen, Spielmechaniken und weitere Inhalte mit sich bringen. Im Fall von RDO wird es solche Updates allerdings nicht mehr geben, obwohl sich der Release der Story-Erweiterung Blood Money in der kommenden Woche jährt. Grund für die Entscheidung ist neben dem mäßigen Erfolg des Titels vor allem die Entwicklung von GTA 6 (via IGN):

In den letzten Jahren haben wir stetig mehr Entwicklungsressourcen in Richtung des nächsten Teils der Grand Theft Auto-Serie gelenkt – wir verstehen mehr denn je die Notwendigkeit, die Erwartungen der Spieler zu übertreffen und diesen nächsten Ableger so gut wie möglich zu machen. Aus diesem Grund sind wir dabei, einige Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie wir Red Dead Online unterstützen.