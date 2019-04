Red Dead Online - Neuer Modus lässt euch Basen in die Luft sprengen

In Red Dead Online, dem Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2, ist nun ein neuer Spielmodus verfügbar und kann ab sofort gespielt werden.

Kaboom! Es handelt sich dabei um die Spielvariante "Up in Smoke". Darin treten zwei Teams gegeneinander an, jeder Spieler startet mit einer Sprengladung. Ziel ist es, diese in die Basis des Gegner-Teams zu bringen und damit dann Teile dieser Basis zu zerstören.

Wer den entsprechenden Bereich des Gegners zuerst plättet - oder in der vorgegebenen Zeit den meisten Schaden anrichtet - gewinnt.

30% XP-Boost auf Fähigkeitenkarten

Außerdem belohnt euch Red Dead Online derzeit, wenn ihr Fähigkeitenkarten ausrüstet, die es sowohl in Dead Eye- als auch Passivvarianten gibt. Aktiviert ihr die Karten für euren Charakter, bekommt ihr einen 30%igen XP-Boost.

Vier neue Klamotten: Und zu guter Letzt wurde auch der Katalog mit ein paar neuen Klamotten bestückt. Genauer gesagt handelt es sich um:

Winter Shotgun Coat

Benbow Shotgun

Darned Stockings

Manteca Hat

Red Dead Online ist Teil von Red Dead Redemption 2 und für die PS4 und die Xbox One erhältlich. Rockstar hat für das Frühjahr bereit ein weiteres großes Update für RDO angekündigt, dass unter anderem Spieler unterstützt, die nicht kämpfen wollen.

