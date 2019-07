Im Wilden Westen hat man es nicht leicht, davon kann Arthur Morgan ein Lied singen. Denn auch in Red Dead Redemption 2 kann es schnell passieren, dass wir einen kleinen Fehler machen und uns plötzlich die Kugeln um die Ohren fliegen. Dabei war es wirklich ein Versehen, dass wir den Sheriff gefesselt von der Klippe geworfen haben.

Red Dead Redemption 2

Richtig hart wird es allerdings, wenn wir nicht nur in eine Schießerei geraten, sondern auch noch in der Falle sitzen. Wie soll man sich aus so einer Situation befreien? Wie überlebt man den Ansturm von einem Dutzend schießwütiger Kerle, die uns die Bude einrennen?

Ganz einfach: Man braucht nur eine einzige (entzündbare) Patrone!

Dieses Kunsstück ist dem Reddit-User MC_Sandmann geglückt, der nicht ganz absichtlich dafür gesorgt hat, dass halb Van Horn in einer Kettenreatkion zu Grunde geht.

Die Fans finden es klasse: Wer hätte auch ahnen können, dass die KI von Red Dead Redemption 2 ein brennendes Zimmer voller Leichen nicht als Gefahr einstuft und lieber die Flucht ergreift. Aber nunja, Glück im Unglück für MC_Sandmann.

Die anderen user reagieren mit Humor auf die absurde Situation. So meint SwansonSpiritAnimal zum Beispiel:

"Dieser fürchterliche Vorfall hat Van Horn endlich dazu inspiriert, eine eigene Feuerwehr zu gründen."

Den meisten Spaß haben die Red Dead-Fans allerdings mit der Art und Weise, wie die Gegner in das Feuer stolpern (via TheNWTreeOctopus):

"Ich liebe es, wie sie alle heimlich um die Ecke schleichen, durch die Tür gehen und dann: 'Uff, Feuer!'"

Welche Glücksschüsse sind euch schon geglückt?