Red Dead Redemption: Open-World-Hit jetzt für Nintendo Switch & PS4 bei Amazon vorbestellen

Die Neuauflage von Red Dead Redemption könnt ihr jetzt auch in der physischen Version vorbestellen.

Am 13. Oktober soll die physischen Retail-Version von Red Dead Redemption für Nintendo Switch und PS4 erscheinen. Bei Amazon könnt ihr die Neuauflage des Open-World-Hits jetzt vorbestellen. Der Preis liegt in beiden Fällen bei 49,99€:

Amazon bietet eine Preisgarantie für Vorbesteller: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch den günstigeren Preis.

Was bietet die Neuauflage von Red Dead Redemption?

Bei der Neuauflage des ersten Red Dead Redemption handelt es sich nicht um ein Remake, sondern um eine Portierung des ursprünglich für PS3 und Xbox 360 erschienenen Spiels auf die Nintendo Switch und die PlayStation 4. Es gibt aber zumindest kleinere Verbesserungen an Texturen, Schatten und Beleuchtung. Außerdem sind natürlich höherer Auflösungen möglich als auf den ursprünglichen Konsolen.

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für PS4 und Switch im ersten Trailer

Zusätzlich zum Hauptspiel ist in der neuen Version auch die Erweiterung Undead Nightmare enthalten, die eine eigene Geschichte erzählt und das Westernepos mit Zombie-Horror vermischt. Außerdem werden die DLCs und die zusätzlichen Inhalte aus der Game of the Year Edition geboten. Auf sämtliche Multiplayer-Inhalte müsst ihr allerdings verzichten.

Gibt es einen Preorder-Bonus für die Retail-Version?

Bislang wurde kein Preorder-Bonus für Red Dead Redemption angekündigt. Es scheint auch keine besonderen Boni für die Retail-Version im Vergleich zur schon im August erscheinenden und genauso teuren Download-Version zu geben.

Die einzigen Vorteile, die euch für die längere Wartezeit entschädigen, dürften also darin bestehen, dass ihr euch das Spiel ins Regal stellen könnt und es auf einem physischen Datenträger besitzt. Zumindest auf der Switch ist das nützlich, denn die Download-Version soll immerhin knapp 12 GB des internen Switch-Speichers belegen.

