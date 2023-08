Red Dead Redemption - So fangt ihr den Kentucky Saddler, das Ungarische Halbblut und das American Standardbred

Ohne Pferd kommt ihr im Wilden Westen nicht weit.

Pferde gehören in einem Western genauso dazu wie Revolver, Saloons und übermäßiger Tabakkonsum. Da geht es John Marston in Red Dead Redemption nicht anders, dem die Stiefel qualmen würden, wenn er seine Reisen zwischen den USA und Mexiko zu Fuß erledigen müsste.

Pferde fangen und behalten

Das Spiel unterscheidet zwischen drei Klassen von Pferden: Ein Stern, zwei Sterne und drei Sterne. Pferde der ersten beiden Kategorien könnt ihr einfach im nächsten Laden per Besitzurkunde kaufen und sie dann immer wieder rufen, auch wenn sie mal bei der nächsten Bandenschießerei ins Kreuzfeuer geraten.

Ohne Besitzurkunde verliert ihr das Pferd, falls es getötet wird. Seltene Pferde müsst ihr einmal zugeritten haben, damit die Urkunde im Shop verfügbar wird.

Alternativ könnt ihr auch Pferde fangen, was die einzige Möglichkeit ist, um die drei besten Pferde zu bekommen. Fangt sie dafür in freier Wildbahn mit dem Lasso ein und reitet sie zu. Damit ein Pferd bei euch bleibt, müsst ihr es danach zu einem Pfosten in eine der Siedlungen bringen, sodass es "gespeichert" wird. Verliert es allerdings im Kampf sein Leben, dann ist es verloren. Damit euer Gaul auf magische Weise wiederbelebt wird, kommt ihr am Ende um eine Besitzurkunde nicht herum.

Die für die drei seltensten Pferde ist jeweils im Laden verfügbar, nachdem ihr sie jeweils einmal gefangen und zugeritten habt.

Ehrliche Cowboys haben es einfacher! Mit genug Ruhm und Ehre erhaltet ihr in Geschäften einen ordentlichen Rabatt. Würde euch eine Besitzurkunde für die seltenen Drei-Sterne-Pferde normalerweise satte 1.500 Dollar kosten, so könnt ihr sie mit dem Rabatt für 750 Dollar bekommen. Etwas zu warten kann sich also lohnen.

Kentucky Saddler

Von links nach rechts: Kentucky Saddler, Ungarisches Halbblut und American Standardbred.

Der goldbraune Kentucky Saddler ist das ausgeglichenste der drei Pferde. Mittlere Geschwindigkeit, Ausdauer und Lebenspunkte machen es zu einem guten Allrounder, egal was ihr im Wilden Westen vorhabt. Außerdem ist es das einzige seltene Pferd, was ihr einfach so bekommen könnt, ohne euch mit einem Lasso in die Wildnis zu begeben.

Wie bekomme ich den Kentucky Saddler? Bonni McFarlane überlässt euch das Reittier, nachdem ihr einige Missionen für die Dame erledigt habt.

Falls ihr das Pferd lieber fangen möchtet, dann ist das an mehreren Orten möglich. Am einfachsten ist es aber im Areal um Cholla Springs. Sucht dort, wo der Schriftzug auf der Karte prangt. Auch im Nordwesten von Armadillo laufen die Pferde gerne einmal in größeren Gruppen durch die Prärie.

Ungarisches Halbblut

Das weiße Ungarische Halbblut ist etwas langsamer als die anderen beiden Pferde, dafür aber um einiges resistenter gegen Schaden. Es verträgt einige direkte Treffer und leistet euch daher in Feuergefechten gute Dienste.

Wie bekomme ich das Ungarische Halbblut? Ihr könnt es an vielen Orten in Mexiko finden. Am einfachsten ist es jedoch nordwestlich von Torquemada. Dort laufen die Pferde meistens zu zweit herum, was es etwas einfacher macht, eines zu fangen.

Ihr könnt die seltenen Pferde an vielen Orten antreffen. An den markierten Stellen treffen sie aber häufig in Zweier- oder Dreier-Gruppen auf.

American Standardbred

Das schnellste Pferd des Spiels, was leider auf Kosten von Lebenspunkten und auch Ausdauer geht. Wenn ihr beim Reiten aber etwas aufpasst, dann fällt der letzte Punkt eigentlich kaum ins Gewicht, was das Pferd zu unserem Favoriten macht.

Wie bekomme ich das American Standardbred? Ihr findet es in West Elizabeth, östlich von Manzanita und südlich von Beechers Hope. Aber auch im westlichen Teil von Tall Trees könnt ihr es antreffen.