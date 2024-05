Rennspiel-Hit im Angebot: Fast 80% Rabatt auf Open-World-Racer für PS5 & Xbox sichern

Bei Amazon könnt ihr euch das Open-World-Rennspiel Need for Speed Unbound jetzt zum Top-Preis für PS5 und Xbox Series X sichern.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade durch einen Sale mit Spielen von Electronic Arts den Rennspiel-Hit Need for Speed Unbound günstig sichern. Auf die Versionen für PS5 und Xbox Series X gibt es stolze 79 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP. Ihr bezahlt somit nur noch 16,99€ – ein sehr guter Preis für den umfangreichen Open-World-Racer. Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Alternativ findet ihr es momentan übrigens auch bei MediaMarkt.

Wie gut ist Need for Speed Unbound?

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Need for Speed Unbound hat in unserem GamePro-Test stattliche 83 Punkte geholt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es beim Fahrgefühl sehr gut abschneidet, wobei ihr, wie üblich bei Need for Speed, keine realistische Simulation, sondern einen spaßigen Arcade-Racer bekommt. Durch die verbesserte Gegner-KI ist der Anspruch aber höher als bei alten Teilen der Reihe. Ihr bekommt zudem spannende Polizei-Verfolgungsjagden, wobei die Cops fast schon zu hartnäckig sind.

Außerdem punktet Need for Speed Unbound durch ein tolles Fortschrittssystem. Ihr könnt nicht nur nach und nach 143 verschiedene Wagen freischalten, sondern auch vielfältige Tuning-Möglichkeiten vom neuen Motor bis zum Turbolader nutzen, um das Beste aus eurem Auto herauszuholen. Besonders komplex sind die optischen Anpassungsmöglichkeiten, die euch die wildesten, individuellen Designs basteln lassen.

Need for Speed Unbound ist optisch kein Brett, Stil hat das Open-World-Rennspiel aber schon.

Der neue Comic-Look ist sicherlich Geschmackssache, unseren Tester*innen hat er aber gut gefallen. Auf jeden Fall muss man Need for Speed Unbound anrechnen, dass es sehr stilsicher und konsequent inszeniert ist. Trotzdem ist es grafisch insgesamt nicht auf Blockbuster-Niveau. Von einem Spiel, das nur für PS5 und Xbox Series und nicht mehr für die alte Konsolengeneration erschienen ist, hätte man etwas mehr erwarten können.

Trotzdem ist Need for Speed Unbound zum aktuellen Sale-Preis insgesamt ohne Frage zu empfehlen, sofern ihr auf der Suche nach einem spaßigen Fun-Racer mit motivierendem Tuning seid.

